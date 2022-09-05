新竹五華工業區拚轉型 要與環境及居民生活互利共榮

位於新竹縣芎林鄉的五華工業區，是地方重要的產業生產基地，但因過去曾發生排廢汙水汙染溪水事件，使得工業區飽受爭議，為了朝向永續發展，工業區將力拚轉型，透過對環境保護的重視，將產業連帶轉型成低汙染事業，更要創造更多工作機會。

五華工業區整體面積約39公頃，主要產業以半導體、工業材料、廢棄物回收、汽車零組件與生活相關所組成之工業區，目前有38家企業進駐，是高科技產業與生活產業結合的互利共榮生態圈。

新竹縣府產發處今天上午即在敏實科大召開「新竹縣工業區轉型暨願景行銷論壇」，邀請專家學者針對環境及產業發展的平衡點與轉型契機進行分享，並企業分享經營管理轉型經驗，如拓緯實業有限公司、合擎股份有限公司。

產發處表示，為了打造產業發展的友善環境，並協助工業區行銷轉型朝向永續，產發處也代表與五華工業區廠商協進會一同簽署行銷宣言，希望企業以誠信為基礎共同促進廠商交流合作、拓展行銷，致力工業區轉型與蓬勃發展。

縣議員鄭昱芸表示，五華工業區對芎林地方的產業發展十分重要，因此過去就曾與縣府達成共識，由廠商組成平台建立與中央及地方的溝通管道，今天的論壇則是不只是讓大家認識五華工業區，更是讓更多青年學子能有機會到五華工業區秀出一技之長。

五華工業區廠商協進會理事長徐志旭表示，工業區要發展需要靠更多年輕人加入產業運作，協進會的角色也是讓工業區內的各廠商有溝通管道，協進會更是站在汙染防治的角度，希望將五華工業區打造成兼容環境生態保育的區域，做到別的工業區做不到的。