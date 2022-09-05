謝福弘推體育觀光 打造苗栗樂活健康的休閒大縣

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘推體育政策，若當選將增設各類型的體育場所及設施，擴增規律運動人口，規畫辦理特色路跑、自行車相關休閒活動，打造苗栗縣成為樂活健康休閒大縣。

謝福弘今天參加苗栗市公所貓裏山公園風雨球場開工，謝福弘表示，苗栗縣目前缺乏各類運動設施與環境，因此要增設各類型的體育場所及設施，同時將持續評估辦理特色路線的路跑、自行車相關休閒活動，除了能吸引更多喜好運動的民眾前來苗栗參與，也能藉由運動帶動觀光發展。

此外，苗栗縣大倫、明仁國中及國立苗栗高商都是籃球運動傳統勁旅，培育出不少傑出選手，未來將藉由各級學校的特色運動項目，健全培訓制度，完善選拔、訓練、競賽、輔導、獎勵的「選訓賽輔獎」五大領域，各項體育人才有更好的舞台，讓苗栗的運動選手能像籃球項目一樣，展現亮眼成果。