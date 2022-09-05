金品獎帶動工程品質良性循環 桃園持續推動有感建設

桃園市於今日下午舉辦「第六屆桃園市政府公共工程金品獎頒獎典禮」，由副市長李憲明親自表揚獲獎工程團隊，以獎勵方式促進廠商良性競爭，更傳承應有的工地管理制度，帶動工程品質良性循環，為桃園市基礎建設發展及工程人員素養紮根。

桃園市副市長李憲明表示，第六屆公共工程金品獎經過嚴謹的評選過程，從27件參賽案件中評定出1件特優、9件優等及10件佳作，其中特優獎項由住宅發展處「桃園市桃園區中壢一號基地新建社會住宅工程」獲獎，引進優化的鋁模工法，大幅提升效率及精準度。

而首次獲獎新秀交通局精心新造「桃園市龍潭區停二立體停車場統包工程」，結合地方文化打造市民活動中心、公共托育家園以及商店，活化地方繁榮帶動城市進步。

工務局一局三處得獎常勝軍則囊括10件獎項，無論是永福羅漢松公園讓市民可以貼近綠地，或是喚醒大家回憶的中壢第一公有零售市場「大時鐘」，均為城市進化的重要DNA，為桃園留下好的作品。

另外，今年金品獎首次納入維護管理類參賽項目，亦凸顯本府對各項民生工程維護管理及保養之重視，更節省每一分公帑，給市民更好的宜居城市及優質的生活環境，讓基礎建設持續發揮最大的效益。

李憲明也勉勵市府各團隊「好還要更好」，不要怕學習、不要怕改正、不要怕創新，繼續完成手邊的工作，讓桃園公共建設更完善，期許每件都達到金品水準，讓市民的光榮感、幸福感不斷提升，實質感受桃園整體環境的提升與改變。ㄆ