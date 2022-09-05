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桃園永安漁港2.1億圍堤開工 新增6足球場海埔新生地
桃園市長鄭文燦今天上午主持新屋區永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程開工，將斥資2.1億元在漁港北防波堤北側水域圍築新生地4.3公頃，他表示，該工程先做圍堤，每年把漁港清淤土石圍築海埔新生地及植栽防風林，預計2024年完工，提升該漁港觀光休閒旅遊升級。
鄭文燦和民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，與漁業署代表、漁會代表等人一起參加這項圍堤工程開工儀式。
該工程由中央補助約7700萬元、市府配合1.36億元，總計約2.1億元，計畫在現有港區新生地北側，興建圍堤作為漁港疏浚土石堆置場，預估可堆置疏浚土方22萬噸，解決漁港疏浚砂土石處置，圍築面積約4.3公頃的海埔新生地（相當6個足球場），串聯漁港北邊北岸濱海遊憩區，帶動該漁港觀光休閒發展。
鄭文燦表示，永安漁港是全台唯一客家漁港，也是年輕人最喜愛的漁港，這次北岸圍堤計畫通過環評，希望擴大港區面積，就地處理清淤土石，具防災效果，先做圍堤再用每年清淤土石構築海埔新生地及植栽防風林，增加整體綠色景觀環境，未來亦計畫花費2.4億元經費，在漁港北側到藻礁區約2公里興建逐浪天梯，目前已設計發包，希望打造永安漁港成為生態旅遊最好的觀光休閒漁港。
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