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桃園市首個銀髮人才服務據點 今舉行揭牌儀式

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市政府今日「桃園市銀髮人才服務據點—銀領就業Bar」開幕，由副市長李憲明主持揭牌儀式。記者賴佩璇／攝影
桃園市政府今日「桃園市銀髮人才服務據點—銀領就業Bar」開幕，由副市長李憲明主持揭牌儀式。記者賴佩璇／攝影

桃園市政府今日「桃園市銀髮人才服務據點—銀領就業Bar」開幕，由副市長李憲明主持揭牌儀式。為因應「中高齡者及高齡者就業促進法」施行及近年中高齡求職者的就業服務需求逐年提升，桃園市政府設置桃園首處專屬55歲以上中高齡的銀髮人才服務據點。

桃園市政府就業職訓服務處指出，「銀領就業Bar」據點特別選擇設置於社會住宅，以就近可供中高齡族群更為可近性且個別化的求職服務。「銀領就業Bar」將由專屬的就業服務員提供一對一服務，協助就業媒合、職涯諮商、履歷健診、辦理就業促進活動等。

此外，也針對企業端提供人才諮詢、職缺開發與合作辦理職場體驗及徵才活動服務，活化中高齡人力資源運動，促進雇主聘僱專業銀髮人才傳承技術及經驗，推廣世代交流與合作。

近年台灣面臨人口結構逐呈現少子化且漸邁入高齡化，影響勞動市場中工作者的年齡結構，青年勞動力減少是必然趨勢，使人力資源供給受到影響，在就業市場中，如何延緩中高齡及高齡勞工退離職，或使已離開勞動市場中的中高齡族群重新進入勞動市場貢獻一己之力，已成為現今勞動力市場的重要議題。

桃園市政府也因應此趨勢推動各項中高齡就業促進措施，在各項就業促進政策推動下，今年上半年主計處公布新人力資源調查，本市中高齡及高齡失業率已下降至1.9%，為全國最低。

桃園 求職 職涯

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