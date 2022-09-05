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不是鐵皮建築 苗栗市貓裏山公園風雨球場動工

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市貓裏山公園風雨球場施設工程今天動工，預計明年4月完工。記者范榮達／攝影
苗栗市貓裏山公園風雨球場施設工程今天動工，預計明年4月完工。記者范榮達／攝影

苗栗市貓裏山公園風雨球場工程一波三折、好事多磨，今天終於動工，預定明年4月啟用，市長邱鎮軍、客委會主委楊長鎮等人肯定跨距45公尺的薄膜屋頂，融入城市及客家美學，不會殺風景。

苗栗市貓裏山公園風雨球場今天動工，地方的喜事，立委徐志榮、縣府秘書長陳斌山、縣議員徐筱菁，市民代表及里長幾乎全部到齊參加，邱鎮軍、楊長鎮強調球場不像一般鐵皮屋，給人沉甸甸的感覺，設計要求城市及客家美學，不光只是打球運動的場地，也可以提供集會活動等用途，與生活結合。

建築師簡報表示，風雨球場占地450坪，採用木構、鋼構主題，跨距45公尺的屋頂順應自然環境，採層層山巒起伏的山城意象，薄膜的材質不僅透光性，且下雨滴答聲不會太響亮吵人，並有夜間照明設施，提供優質的戶外運動集會場地。

市公所指出，風雨球場爭取「客庄創生環境營造計畫—禾埕專案計畫」獲客委會補助2250萬元，市公所自籌250萬元，工程招標期間因原物料價格上漲，導致流標4次，市公所追加262萬元後順利標出，預計明年4月完工。

邱鎮軍說，貓裏山公園是市民重要的集會、運動休憩場所，也是桐花祭健行，及籃球鬥牛賽等重要活動的舉辦地，風兩球場減少天候不佳的影響程度，設置監視器及自動體外心臟電擊去顫器（AED），提供更友善安全的休閒運動環境。

苗栗市貓裏山公園風雨球場工程設計結合美學及意象，市長邱鎮軍等人肯定與期待。圖／苗栗市公所提供
苗栗市貓裏山公園風雨球場工程設計結合美學及意象，市長邱鎮軍等人肯定與期待。圖／苗栗市公所提供

客委會 桐花祭 監視器

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