不是鐵皮建築 苗栗市貓裏山公園風雨球場動工

苗栗市貓裏山公園風雨球場工程一波三折、好事多磨，今天終於動工，預定明年4月啟用，市長邱鎮軍、客委會主委楊長鎮等人肯定跨距45公尺的薄膜屋頂，融入城市及客家美學，不會殺風景。

苗栗市貓裏山公園風雨球場今天動工，地方的喜事，立委徐志榮、縣府秘書長陳斌山、縣議員徐筱菁，市民代表及里長幾乎全部到齊參加，邱鎮軍、楊長鎮強調球場不像一般鐵皮屋，給人沉甸甸的感覺，設計要求城市及客家美學，不光只是打球運動的場地，也可以提供集會活動等用途，與生活結合。

建築師簡報表示，風雨球場占地450坪，採用木構、鋼構主題，跨距45公尺的屋頂順應自然環境，採層層山巒起伏的山城意象，薄膜的材質不僅透光性，且下雨滴答聲不會太響亮吵人，並有夜間照明設施，提供優質的戶外運動集會場地。

市公所指出，風雨球場爭取「客庄創生環境營造計畫—禾埕專案計畫」獲客委會補助2250萬元，市公所自籌250萬元，工程招標期間因原物料價格上漲，導致流標4次，市公所追加262萬元後順利標出，預計明年4月完工。