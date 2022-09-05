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竹縣擬向用戶開徵汙水管使用費 家庭水費每月恐多百元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北水資源回收中心每天可處理2萬噸廢水。圖／縣府提供
竹北水資源回收中心每天可處理2萬噸廢水。圖／縣府提供

新竹縣去年首度針對事業用戶開徵汙水下水道使用費，因基於使用者付費原則，更預計即將針對竹北市超過4萬戶的汙水接管用戶同樣開徵費用，用戶每月水費可能得多繳百元以上，就怕直接上路引反彈，8日將召開地方說明會說明一般用戶開徵事項。

縣府工務處表示，負責竹北市汙水處理的竹北水資源回收中心營運至今已10年，目前全竹北已有超過一半住宅接管汙水下水道，接管率達54.07%、戶數達4萬2256戶，主要區域位於縣政特區、高鐵特區等，目前也持續進行竹北其他區域接管工程，目標完全覆蓋、完全接管。

不過新竹縣去年首度針對38戶用水量大、排廢量大的事業用戶開徵汙水下水道使用費，以每度10元方式收費，今年則擬進一步擴大開徵對象，直接向逾4萬戶竹北的一般用戶開徵汙水下水道使用費，雖然費用不若事業用戶高，但一般用戶每度的汙水下水道使用費仍達5元。

有竹北居民指出，如果是依照一般四口家庭每個月約使用35度的用水量來計算，自來水費每個月就已經要繳約300元，若再加上汙水下水道使用費，還要再多出近200元費用，等於兩個月寄發一次的水費單就可能高達8、900元，每年就多出千元，對於用戶來說仍是筆不小支出。

工務處指出，基於使用者付費原則，新竹縣議會在2020年就通過「新竹縣污水下水道使用費徵收自治條例」，收取的費用則可轉為後續水資源回收中心擴建工程經費，也可規畫投資興建再生水廠，同時也從中編列回饋金，回饋受水資源回收中心影響的白地里、新港里居民自來水申裝費。

工務處強調，民眾所繳費用最終仍是透過建設回饋到用戶身上，因汙水下水道接管可降低河川汙染，讓城市環境更好，民眾也能有更優質的居住品質，目前縣府除在竹北市持續布建汙水管道，竹東鎮也已展開接管。

為聽取地方意見，8日晚間7點將在竹北水資源回收中心對面的白地里辦公廳舍辦理說明會，讓民眾了解水資源回收中心後續規畫、擴建工程期程、回饋金編列使用及非洲豬瘟廚餘水肥收受等議題，開徵案預計這個月就會送議會定期會審查。

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