表揚優秀里長 竹市里長楊金土獲二等內政專業獎章

新竹市政府今表揚11名特優里長、1名資深績優里長及11名績優民政人員，其中長和里長楊金土服務滿40年，長年濟貧救災且致力市定古蹟文化保存，更是竹市首位獲頒內政部二等內政專業獎章的里長．這次獲選資深績優里長。

民政處表示，北區長和里長楊金土服務滿40年，長年濟貧救災、扶傾疏困，2011年曾獲百位芳草人物代表獲贈「義行可風」賀匾表揚，也長年致力宗教文化傳承，保存市定古蹟長和宮不遺餘力，2018年獲選為「新竹市政府城市英雄」、2019年獲選竹市「特優里長」並到內政部接受表揚。

「我一生的志業就是服務大家！」楊金土說，感謝市府及各單位的協助，讓推展業務更順利，也感謝里民繼續給他服務的機會，這段期間他盡心盡力，做事受到里民肯定，心理備感成就，熱忱才能一直延續到今天。

民政處指出，這次表揚11位特優里長中，豐功里翁秀瓊、香山里吳瑞霖2位里長，上月代表竹市至內政部接受表揚，其中，翁秀瓊服務40年，曾為救助不幸家庭接濟3個孩子回家，與自己的孩子共同生活8年，照顧他們生活起居，直到其中一人自立為止。

翁秀瓊說，她年輕時夢想是當行員，28歲時受到鄰里推薦獲選里長，一路擔任至今，在協助里民過程中獲得成就感。自己接濟的3個孩子都稱呼她為「翁姊姊」，彼此互動就像家人，即使已經自立搬出去了，過節過年仍會關心送禮，而自己至今也持續照顧著鄰里無父母的孩子。

吳瑞霖擔任里長8年時間經常幫助弱勢家庭，每年三節更結合地方善心人士或廟宇捐贈金錢及物資，親自送至弱勢家庭給予關懷。他也重視里內環境，成立里內環保志工隊，配合環保局成立風收站，每月發動鄰長及環保志工清潔公園與里內環境。

民政處說明，績優民政人員則有民政處科員葉士明、東區區公所課員鄭祥彬、黃昭勳、里幹事郭思穗、徐毓璟；北區區公所課員陳美惠、里幹事李宗晏、林章汶、莊淑如；香山區公所里幹事莊文杏、余孝鴻，皆在民政單位服務滿5年以上，每位熱心服務、認真負責。