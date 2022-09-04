新竹尖石大停電近300戶尚未復電 台電：山區環境惡劣搶修困難

颱風軒嵐諾為新竹山區帶來驚人雨勢，今天上午更傳大雨沖倒邊坡大樹，當場壓毀高壓電桿，造成尖石鄉全境超過一半住戶停電，影響逾1600戶，截至傍晚雖已陸續恢復供電，但仍有近300戶無電可用，台電表示預計晚間8點就能搶修完畢。

台電公司表示，今天上午10點30分位於竹60線鄉道那羅部落附近的高壓電突遭壓毀，影響尖石鄉錦屏村、義興村及秀巒村等區域停電，停電戶數一度超過1600戶，截至下午5點，仍有玉峰村280戶尚未恢復供電。

今天上午這起意外，造成竹60線鄉道一度中斷，倒塌的大樹與折斷的高壓電桿、電纜等阻斷雙向交通，使得前山通往後山交通受阻，尖石鄉公所在下午2點先行搶通道路，恢復人車通行，台電人員則持續搶修。