桃園文創二手市集熱鬧登場 千人來桃寶實現循環經濟

鼓勵市民減廢循環使用，把家中不用品翻轉成為循環經濟，環保局讓今日登場的「2022桃園市土地公國際民俗藝術節」慶典很不一樣，選在桃園新永和市場停車場舉行，現場還有特別推出的「文創Smart益智Go 二手市集桃寶趣」活動。

熱銷好評的上千件文創品，是桃園區中隊「桃仔園修惜站」廢棄家具巧手製作的，13年來賣出了4100多件並為國庫挹注了近260萬元；今年很特別的是40個攤位的加入，邀請民眾把二手好物拿來擺攤，延長物品的使用壽命，還能減少廢棄物做環保。這次活動桃園市長鄭文燦也到現場與市民一同逛市集尋寶，推廣愛物惜物及源頭減量的環境教育。

環保局長呂理德表示，桃園區中隊與土地公文化節合作，將一年來巧手再製的家具或文創品進行拍賣展售，已堂堂邁入第14年，每年都吸引大批民眾參觀選購。

今日活動除有12個再生文創品的攤位外，環保局為了促進循環經濟，特別籌設40個攤位，提供二手物交換、販售平台，讓市民用銅板價也能找到實用好物。

值得一提的是，桃園區里長也捐贈了78片匾額，經過桃園中隊的木工師傅的再製化身成小板凳，吸引大批在場民眾，成為排隊搶購吸睛的秒殺品。一片匾額約可製成6張小板凳，環保局也將以每片捐贈一張小板凳銷售金額的方式，將這些收益捐助本市的愛心專戶。

環保局為回饋市民朋友對資源循環再利用的支持，文創區全面8折優惠，持有身障手冊或中低收入戶證明的市民朋友享有7折優惠，讓民眾搶好康又能做公益。

現場也推出集點抽獎以及滿額精美小物兌換等好康活動，人潮不斷湧入二手市集，本次活動總計售出700件二手商品，販售金額近10萬元，捐匾額做愛心的費用，連同環保局與清潔大隊同仁募集的愛心二手攤位收益所得一共13400元，民眾直呼太划算了，佳評不斷反應熱烈。

環保局表示，本次活動讓民眾二手好物設攤外，早在7月起已經開始在中壢六和商圈，週週二手市集設攤擺賣，清潔大隊各區中隊及桃樂資收站也共襄盛舉，從8月份開始陸續舉辦二手市集活動，讓舉辦二手市集成為週週有，區區有的常態性活動，讓完好的物品可以循環使用找到新主人，綠生活運動及源頭減量全民一起來，推動循環經濟就是起而行。