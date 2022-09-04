竹北豆子埔溪要看齊韓國首爾清溪川 將花近2億元改造
新竹縣長楊文科致力將竹北豆子埔溪改造成韓國首爾的清溪川，從2020年起便與在地研商改善計畫，日前豆子埔溪改善計畫與新月沙灘改善計畫一同獲中央核定補助，將耗資2.3億元大改造，希望提供竹北市民優質的親水環境，預計下半年就會委外發包，開始設計作業。
縣府表示，貫穿竹北市區的豆子埔溪長約14公里，卻因城市民生活動導致汙水橫流，每年冬季枯水期都頻傳魚群大量暴斃，為了將豆子埔溪營造成親水環境，2020年開始召集沿岸相關單位及在地議員里長共同研商改善，也多次派員清除死魚並挖井供水，解決溪水量不足的問題。
楊文科希望將豆子埔溪改造成韓國首爾清溪川般的景點，由縣府工務處計畫針對中游河段，即從縣政二路橋到博愛橋實施整治，興建礫間淨化場截取汙水，並將淨化水回放溪中，改善水岸空間，營造棲地多樣性，計畫已在日前獲得環保署補助1.87億元經費。
除了改造豆子埔溪，縣府也與竹北市公所合作新月沙灘南段改善計畫，將透過填沙造灘及凸堤定沙等工程，穩固沙灘並減緩土石流失，同時復育沙灘生態，這是繼北段工程完工後，再接續的後續工程，已爭取到5128萬元中央經費。
新竹縣府表示，2案最快在今年下半年就會展開工程設計作業的委外發包，未來計畫如能順利完工，竹北市民就能有河、海兩處優質的親水空間，且工程還能改善生物棲地環境，並讓整體環境更宜人，提供民眾休閒好去處。
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