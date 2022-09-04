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竹縣府：4縣市一證通服務 共享公圖資源

中央社／ 新竹縣4日電

新竹縣政府文化局今天表示，竹縣文化局圖書館與縣內各鄉鎮圖書館，均有通借通還的服務，也與台北市、桃園市、新竹市都有一證通服務，能共享圖書館資源。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，為便利民眾借閱，新竹縣文化局圖書館與各鄉鎮圖書館，均有通借通還的服務，借閱民眾可透過新竹縣公共圖書館網站、APP，於任一圖書館，預約其他鄉鎮市圖書館的圖書，並在任一圖書館還書。

文化局表示，新竹市與新竹縣也有通還的服務，縣民可於新竹市的圖書館借書後，在新竹縣任一圖書館還書；另外，新竹縣與台北市、桃園市有一證通服務，能利用超商取書、還書的方式，相當方便。

文化局說明，為推廣公共圖書資源的使用，此時正逢開學季，新生入學時，串聯教育局校務系統，透過校園借閱證及公共圖書館借閱證合一，並隨年級更新系統資訊，提供孩子一張借閱證「樂讀卡」，不僅可在校享受學校圖書館閱讀資源，並可於新竹縣所轄各公共圖書館借閱，期望學生能多加使用。

文化局指出，另也推出行動書車進入校園，不定時、不定點在縣內展出，方便民眾借閱、取用；為增加書籍流通、推廣閱讀重要性，未來預計再與其他縣市合作，擴大一證通服務，增加書籍流通性。

圖書館 新竹 文化局

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