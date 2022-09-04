竹市奪6座金點設計獎標章 波光市集、永恆之丘獲肯定

2022金點設計獎近期公布全球得獎名單，新竹市波光市集、東門圓環廣場改善、永恆之丘、新竹市圖書館龍山分館、龍山國小群英樓、北門國小未來屋上室從全球2765件作品脫穎而出，共獲6座金點設計獎標章肯定，創下歷年最好成績，更是全國地方政府獲獎數最多的城市。

市府指出，南寮最美地標「波光市集」打造全國首處以海浪理念設計的海岸建築，由嶼山工房林聖峰建築師設計，為新竹漁港量身打造，配合海邊風浪意象設計波浪屋頂，並考量海風影響，在受風面設計有較大壁面協助擋風，背風面則加大開口作為進出動線，打造開闊整潔的市集環境，木質造型牆外觀簡明清爽，提供民眾兼顧衛生、舒適的消費環境。

「東門圓環廣場改善工程」由建築師邱文傑設計，將新竹之心廣場整平拓寬，作為舉辦市集或展演的開放空間，並展示迎曦門、三座橋墩古蹟，地下道空間也考量年輕人需求，以不鏽鋼包覆打造一條兩側大鏡面長廊，同時改善地下道漏水問題，讓年輕人在此練舞表演更加舒適。

「永恆之丘」由behet bondzio lin architekten林友寒建築師、十彥建築師事務所林彥穎建築師設計，清水模外觀、室內採無樑柱工法，打造開放、光線流動的空間，且是全台唯一天井設計的納骨塔，採光通風極佳，並設置「觀海窗」讓生者遙望海岸線撫慰心靈，今年也榮獲具「設計界奧斯卡獎」之稱的德國紅點設計獎肯定。

「新竹市圖書館龍山分館」由工二建築師事務所設計，為竹市最大圖書館分館、打造專屬親子閱讀樓層、藏書近6萬冊，近600坪空間透過線條簡潔、通透且流暢的木架層板，再以特殊的「虫襖綠」妝點空間，打造美學閱讀森林。

「龍山國小群英樓重建工程」由田中央黃聲遠建築師操刀，在保留既有植栽原則下，透過大樹空間配置新校舍，以「風的曲線」設計，創造許多魔幻空間，包含屋頂小劇場、空中平台等，並以草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林，今年也榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類卓越獎殊榮。

此外，位於北門國小百齡樓的「未來屋上室」，由黑生起司團隊打造，以未來空間為概念，設計出明亮、流動感，兼具歷史結構與視覺學習的改造場域，讓校園老建築成為孩童多元學習的空間。