聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市奪6座金點設計獎標章 波光市集、永恆之丘獲肯定

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
南寮最美地標「波光市集」打造全國首處以海浪理念設計的海岸建築，由嶼山工房林聖峰建築師設計。圖／市府提供
南寮最美地標「波光市集」打造全國首處以海浪理念設計的海岸建築，由嶼山工房林聖峰建築師設計。圖／市府提供

2022金點設計獎近期公布全球得獎名單，新竹市波光市集、東門圓環廣場改善、永恆之丘、新竹市圖書館龍山分館、龍山國小群英樓、北門國小未來屋上室從全球2765件作品脫穎而出，共獲6座金點設計獎標章肯定，創下歷年最好成績，更是全國地方政府獲獎數最多的城市。

市府指出，南寮最美地標「波光市集」打造全國首處以海浪理念設計的海岸建築，由嶼山工房林聖峰建築師設計，為新竹漁港量身打造，配合海邊風浪意象設計波浪屋頂，並考量海風影響，在受風面設計有較大壁面協助擋風，背風面則加大開口作為進出動線，打造開闊整潔的市集環境，木質造型牆外觀簡明清爽，提供民眾兼顧衛生、舒適的消費環境。

「東門圓環廣場改善工程」由建築師邱文傑設計，將新竹之心廣場整平拓寬，作為舉辦市集或展演的開放空間，並展示迎曦門、三座橋墩古蹟，地下道空間也考量年輕人需求，以不鏽鋼包覆打造一條兩側大鏡面長廊，同時改善地下道漏水問題，讓年輕人在此練舞表演更加舒適。

「永恆之丘」由behet bondzio lin architekten林友寒建築師、十彥建築師事務所林彥穎建築師設計，清水模外觀、室內採無樑柱工法，打造開放、光線流動的空間，且是全台唯一天井設計的納骨塔，採光通風極佳，並設置「觀海窗」讓生者遙望海岸線撫慰心靈，今年也榮獲具「設計界奧斯卡獎」之稱的德國紅點設計獎肯定。

「新竹市圖書館龍山分館」由工二建築師事務所設計，為竹市最大圖書館分館、打造專屬親子閱讀樓層、藏書近6萬冊，近600坪空間透過線條簡潔、通透且流暢的木架層板，再以特殊的「虫襖綠」妝點空間，打造美學閱讀森林。

「龍山國小群英樓重建工程」由田中央黃聲遠建築師操刀，在保留既有植栽原則下，透過大樹空間配置新校舍，以「風的曲線」設計，創造許多魔幻空間，包含屋頂小劇場、空中平台等，並以草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林，今年也榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類卓越獎殊榮。

此外，位於北門國小百齡樓的「未來屋上室」，由黑生起司團隊打造，以未來空間為概念，設計出明亮、流動感，兼具歷史結構與視覺學習的改造場域，讓校園老建築成為孩童多元學習的空間。

市府指出，2022金點設計獎共收到全球17地、共2765件作品報名參賽，四大參賽類別共687件作品榮獲「金點設計獎標章」，竹市共6件作品獲肯定，其中波光市集與新竹市圖書館龍山分館也是繼2022德國iF設計獎後，再次獲得國際設計大獎的肯定。

「東門圓環廣場改善工程」由邱文傑建築師設計，將新竹之心廣場整平拓寬，地下道空間也打造大鏡面長廊，讓年輕人在此練舞、表演更加舒適。圖／市府提供
「東門圓環廣場改善工程」由邱文傑建築師設計，將新竹之心廣場整平拓寬，地下道空間也打造大鏡面長廊，讓年輕人在此練舞、表演更加舒適。圖／市府提供
「永恆之丘」由behet bondzio lin architekten林友寒建築師、十彥建築師事務所林彥穎建築師設計。圖／市府提供
「永恆之丘」由behet bondzio lin architekten林友寒建築師、十彥建築師事務所林彥穎建築師設計。圖／市府提供
「龍山國小群英樓重建工程」由黃聲遠建築師操刀，保留既有植栽、透過大樹空間配置新校舍，亦榮獲2022國家卓越建設獎最佳環境文化類「卓越獎」殊榮。圖／市府提供
「龍山國小群英樓重建工程」由黃聲遠建築師操刀，保留既有植栽、透過大樹空間配置新校舍，亦榮獲2022國家卓越建設獎最佳環境文化類「卓越獎」殊榮。圖／市府提供

建築 新竹

延伸閱讀

陳時中拋公廁換免治馬桶 高虹安提竹市「創舉」不敢用

垃圾樹葉堵塞排水口 苗栗市國華路地下道積水20公分

竹市軍人忠靈祠秋祭今辦追悼會 藍綠白3市長參選人到場

圖書館老舊砍掉重練 新北明年增至65分館

相關新聞

竹市奪6座金點設計獎標章 波光市集、永恆之丘獲肯定

2022金點設計獎近期公布全球得獎名單，新竹市波光市集、東門圓環廣場改善、永恆之丘、新竹市圖書館龍山分館、龍山國小群英樓...

無對手！他認養路燈15年不輟 連4屆里長選舉同額競選

苗栗市中苗里長邱信雄運用里長事務補助費，認養里內120盞路燈電費，連續15年不輟，里民很有感，下屆選舉登記結束，他沒有對...

鄉親鄉情／竹東圳造就良田、興起竹科

許多人都知道頭前溪是新竹的母親河，但卻鮮少有人知道位於竹東山林裡的竹東圳，更算得上成就新竹富足的生命之水，這條近百年歷史...

颱風攪局 韭菜花節遊客冒雨賞花

颱風「軒嵐諾」來襲，桃園大溪韭菜花節昨天臨時取消開幕活動，但仍有上千民眾不畏風雨前往賞花，為顧及安全，主辦單位農業局呼籲...

新屋農博園區 推ROT優化場域

2019桃園農業博覽會盛大舉行，近40天的活動共吸引近人次達194萬5370人遊客入園沿海地區參與，不過活動過後人潮銳減...

桃園運動中心泳池修繕錢 卡在黨產會

桃園國民運動中心游泳池壞了540多天，民眾黨桃園市長參選人賴香伶昨質疑桃園市政府編列1520萬元整修，卻遲未發包，泳池至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。