石門水庫阿姆坪防淤隧道功能 北水局首度啟用

中央社／ 桃園4日電

颱風軒嵐諾為北台灣帶來豐沛雨量石門水庫集水區累積3日降雨超過330毫米，水庫蓄水率達92%以上。北水局今天上午10時也首次啓用阿姆坪防淤隧道，以驗證隧道排洪與防淤功能。

北區水資源局上午發布新聞稿表示，軒嵐諾帶來豐沛雨量，北水局從昨天下午3時就開啓電廠雙機滿載發電，同時進行水庫排洪與排砂操作，今天上午10時首次啓用阿姆坪防淤隧道，以驗證隧道排洪與防淤功能，發揮水庫防洪、防淤兼顧發電效益。

北水局說，阿姆坪防淤隧道從106年11月開工，110年5月隧道貫通，目前進度已達97%，主要防淤設施安全評估都已通過，先前經單機測試功能正常。石門水庫至上午8時，水位為243.1公尺，蓄水量為1.89億立方公尺，還有滯洪空間約1600萬立方公尺。

北水局指出，由於今天還會降雨，預估可能入流水庫水量約7000萬立方公尺，所以北水局規劃利用洪水期間啓用防淤隧道，確認防淤隧道每秒600立方公尺防洪及沖淤功能。

北水局指出，石門水庫集水區累積3日降雨已超過330毫米，使水庫蓄水率達92%以上，預估尖峰洪流將出現在今天中午，石門水庫將視入流狀況因應調整放水量，北水局也再次呼籲民眾，切勿進入水庫下游河道以保障安全。

石門水庫 軒嵐諾 雨量

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