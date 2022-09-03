風雨強襲高壓斷線著火 尖石鄉停電353戶仍待搶修

中度颱風軒嵐諾來襲，新竹縣山區風雨漸強，尖石鄉竹60線17.5K處傳出高壓斷線供電線路事故，電線掉落著火影嚮交通，造成錦屏村、義興村及秀巒村一帶停電，台電公司緊急派員搶修，已恢復部分用戶供電，約餘353戶持續搶修中。

橫山警分局玉峰派出所獲報後，第一時間派員擺放交通錐實施管制，提醒用路人注意安全，並通報尖石鄉公所災害應變中心，派員清除。

尖石鄉長曾國大表示，竹60線17.5K處下午1時許，因台電線路遭風雨強襲吹斷，導致錦屏村、義興村、秀巒村停電，台電公司允諾將於入夜前完成搶修。停電對當地尚無造成大礙，惟沒電可用對當地居民帶來生活不便；至於當地觀光民宿業，因應颱風來襲已取消本周旅客住房預定，因此對觀光經濟無太大影響。

新竹縣政府考量山區豪雨易致災，基於安全考量，宣布今天下午1時起，尖石鄉及五峰鄉停止上班上課；此外，根據今日累積雨量截至下午3點，新竹縣五峰鄉五峰站130毫米，尖石鄉公所表示今晚達到土石流紅色警戒，尖石鄉災害應變中心自今天下午13時起提升為一級開設，提醒山區民眾留意落石、坍方、溪水暴漲，非必要不外出。