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桃園韭菜花節開幕式因颱風取消 仍有遊客不畏風雨賞花

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
農業局表示，今雨勢時大時小，仍有民眾前往賞花，一睹九月雪風采。圖／桃市府農業局提供
農業局表示，今雨勢時大時小，仍有民眾前往賞花，一睹九月雪風采。圖／桃市府農業局提供

俗稱「九月雪」的韭菜花，原訂今在桃園大溪要2022桃園韭菜花節開幕式，不過受軒嵐諾影響臨時取消，桃市府農業局表示，今天上午仍有部分民眾趁雨小時前往賞花，而下午的相關活動也取消舉行，待天氣穩定後，至本月11日的活動都會照常舉辦，花期預計到9月中都會綻放。

大溪為全台北部韭菜產區最大的種植專區，今起至11日舉行系列活動，農業局指出，原定本周為親子趣味周，邀請音樂家演奏動畫配樂，晚間更有由在地青農特製多道創意韭菜料理和飲品，但颱風攪局，讓今日活動及開幕式都取消。

不過今日仍有民眾不畏風雨前往賞花，可供遊客近距離賞花田約5分地，農業局表示，今上午風雨一陣一陣，時大時小，根據電信也者人數統計也有約千人前往賞花拍照。

農業局說，雖然颱風對於韭菜花會有影響，部分折損，不過目前韭菜花已綻放8成，推估花期到9月中都會綻放，民眾仍可抽空前往。

此次韭菜花節以「把韭問月，遇水與綠」為題，搭配在地水與綠休閒農業發展協會，推出一系列韭菜相關農事體驗、農場小旅行、生態導覽及品嘗在地青農製作的韭菜料理等活動，並結合附周邊景點像中庄調整池自行車道、景觀土丘公園等，讓民眾可到大溪一日遊。

桃園韭菜節因颱風取消開幕式，不過仍有遊客冒雨賞花。圖／桃市府農業局提供
桃園韭菜節因颱風取消開幕式，不過仍有遊客冒雨賞花。圖／桃市府農業局提供

韭菜 菜花 賞花

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