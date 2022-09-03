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一度搶通又坍！南庄苗21線山壁土石崩落 雙向交通中斷
軒嵐諾颱風帶來風雨，苗栗縣今天累積雨量接近中午時仍居全台之冠，南庄鄉苗21線道路中午發生山壁土石崩落的災情，導致交通中斷，有10多輛遊覽車及小客車受阻，鄉公所雖派機具前往，一度搶通，但隨後雨勢又加劇而停擺，將等雨勢減緩後再設法搶通。
縣議員楊文昌表示，南庄山區連夜降雨，苗21線3.7公里處中午12點多發生山壁土石崩落，有3輛遊覽車及10多輛小客車受阻，下午1點多鄉公所以機具一度搶通，但遊覽車及小客車通過後不久，雨勢又加劇，還出現土石泥流，為安全見起見，只好暫停搶通作業，目前雙向交通中斷，仍有從向天湖出來的遊覽車受阻。
苗栗縣上午的累積降雨居全台之冠，10點半全台各測量站測得的累積雨量排序前10名有9站在苗栗縣，其中測得累積雨量最高的後龍鎮南港里南勢山測站，從凌晨零點到上午10點半的累積雨量達177毫米。根據氣象局預報，國內部分山區雨勢可能達到大豪雨等級，苗栗縣也在其中，雨量可能達300至450毫米。
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