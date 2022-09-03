一度搶通又坍！南庄苗21線山壁土石崩落 雙向交通中斷

軒嵐諾颱風帶來風雨，苗栗縣今天累積雨量接近中午時仍居全台之冠，南庄鄉苗21線道路中午發生山壁土石崩落的災情，導致交通中斷，有10多輛遊覽車及小客車受阻，鄉公所雖派機具前往，一度搶通，但隨後雨勢又加劇而停擺，將等雨勢減緩後再設法搶通。

縣議員楊文昌表示，南庄山區連夜降雨，苗21線3.7公里處中午12點多發生山壁土石崩落，有3輛遊覽車及10多輛小客車受阻，下午1點多鄉公所以機具一度搶通，但遊覽車及小客車通過後不久，雨勢又加劇，還出現土石泥流，為安全見起見，只好暫停搶通作業，目前雙向交通中斷，仍有從向天湖出來的遊覽車受阻。