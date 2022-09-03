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垃圾樹葉堵塞排水口 苗栗市國華路地下道積水20公分

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市國華路地下道上午一度積水達20公分。圖／警方提供
苗栗市國華路地下道上午一度積水達20公分。圖／警方提供

軒嵐諾颱風帶來風雨，苗栗縣今天的累積雨量到上午10點多居全台之冠，苗栗市中山路口的國華路地下道一度積水達20公分，警方據報趕往管制，發現積水是排水孔遭樹葉、垃圾堵住，員警協助清理排乾積水後，地下道在上午10點多恢復通行。

苗栗警分局南苗派出所上午9點44分接獲報案，苗栗市中山路與國華路地下道有嚴重積水，有小客車強行涉水拋錨，警方立即派遣巡邏警網前往協助推移車輛，當時地下道已積水達20公分，員警在場指揮交通，提醒駕駛人減速慢行

警方說，到場員警發現地下道積水是因排水孔遭樹葉、垃圾堵住而無法排水，但當時相關單位工務人員忙於排除多處道路障礙，員警自發協助清除排水口垃圾，不到1小時就將積水排乾恢復交通，提醒民眾風災期間外出行車，務必注意車前狀況減速慢行，發現有水窪，千萬不可貿然高速通過，避免危險。

苗栗縣上午的累積降雨居全台之冠，10點半全台各測量站測得的累積雨量排序前10名有9站在苗栗縣，其中測得累積雨量最高的後龍鎮南港里南勢山測站，從凌晨零點到上午10點半的累積雨量達177毫米。

苗栗市國華路地下道上午一度積水達20公分，員警協助清除堵塞排水口的垃圾及樹葉。圖／警方提供
苗栗市國華路地下道上午一度積水達20公分，員警協助清除堵塞排水口的垃圾及樹葉。圖／警方提供

雨量 苗栗縣 慢行 軒嵐諾

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