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找到了！新竹市連日響低鳴怪聲 環保局循線揪出是它

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市延平路、竹光路一帶連日不少居民都聽到異常嗡嗡聲響，議員陳建名也接獲陳情追查，今天早上到場建案頂樓了解。圖／取自陳建名臉書
新竹市延平路、竹光路一帶連日不少居民都聽到異常嗡嗡聲響，議員陳建名也接獲陳情追查，今天早上到場建案頂樓了解。圖／取自陳建名臉書

新竹市延平路、竹光路連日不少居民都聽到異常嗡、嗡聲響，且忽大忽小、時長時短，卻不知何處發出噪音，「腦神經快衰弱」。市府環保局昨晚獲報追查，今天早上終於循線揪出是新建案大樓的頂樓鐵格柵設計惹禍，因風切角度發出共振聲響，正請建商改善。

「嗡嗡嗡尖聲持續幾秒停住，過一會兒又出現」、「感覺很像音波干擾」、「好吵的聲音，越來越大聲！」不少網友上臉書社團「新竹爆料公社」分享近日聽到的怪聲，紛紛表示相當不舒服、老人家也快受不了了，還有人以為是地鳴，連忙向氣象局長查證。

南勢里長郭文銘、市議員陳建名等人也接獲陳情，向環保局反映。市府環保局昨晚獲報派稽查員到場，原本以為是設備警報聲或是水位警戒通報等，但遍尋相關單位都沒有發射類似警報，也一度懷疑是工廠，昨晚因天色昏暗巡查未果，今天終於找到「禍首」。

市府環保局空氣污染及噪音防制科長李佳宜說，今天早上稽查員再到現場巡查，終於找到聲音來源是1處新建案大樓，該大樓頂樓15樓處的鐵格柵設計，因近日颱風來臨風大，在特定的風切角度碰上鐵格柵就會發出嗡嗡的共振聲響，已經聯繫建商到場了解中。

李佳宜說，環保局過去從未遇過類似案件，沒想到共振聲響來自新建案大樓的設計，建商也沒有料想到，因今天颱風帶來風雨，不適合吊車作業，目前相關人員都還在現場討論將如何暫時避免聲響，待天氣好轉時，再請建商進行結構性改善。

陳建名也在臉書貼出處理情形，他表示，沒想到建案頂樓的景觀中空鐵件格柵，在強風特殊角度灌入時，振動產生共鳴，聲音在風勢中，竟然甚至可以到達天公壇。形容「就像大型排笛的大型展演現場一樣，只是延續了好幾天的排笛聲，實在讓人不堪其擾。」

陳也特別感謝南勢里長郭文銘連日探尋來源，大街小巷爬高爬低翻山越嶺，發揮柯南精神，總算找到問題的源頭，感謝環保局同仁的多日陪同，也感謝工地人員協助發現問題。

新竹市延平路、竹光路一帶連日不少居民都聽到異常嗡嗡聲響，市府環保局昨晚獲報追查，今天早上終於循線揪出是新建案大樓的頂樓鐵格柵設計惹禍。圖／新竹市環保局提供
新竹市延平路、竹光路一帶連日不少居民都聽到異常嗡嗡聲響，市府環保局昨晚獲報追查，今天早上終於循線揪出是新建案大樓的頂樓鐵格柵設計惹禍。圖／新竹市環保局提供

新竹 噪音

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