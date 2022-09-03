青年局青諮會採兵棋推演模式 探討公共事務模擬市政

為鼓勵青年參與公共事務，桃市府青年事務局於2016年成立青年諮詢會，作為青年與市府溝通平台，今年以「2022青年議題演繹所」創新模式，於7、8月到藻礁生態教室與環境保護區及青年體驗學習園區，以「環境教育場域活化」和「桃漾館未來展望」議題，做方案模擬推演，探討貼近青年需求的政策方針。

這次計畫青年局與淡江大學國際事務與戰略研究所合作，結合兵棋推演模式針對青年議題模擬推演，青諮委員分成「政府機關」、「民意代表」及「非政府組織」3組，演繹出各組模擬方案。

參與活動的淡江大學國際事務與戰略研究所曲姵蓉提到，兵棋推演的模式從古至今目的在預先推估戰爭局勢的發展，桃園將此模式結合青年諮詢會的青年議題的市政模擬推演，是非常大膽且創新的挑戰；國立東華大學公共行政學系的謝欣妤分享，在非政府組織組討論過程中和民間單位交流想法，能夠更了解地方團體或民間單位對於政府推動政策所希望和關注面向。