軒嵐諾帶來風雨 苑裡三義交界大樹倒伏交通中斷2小時

軒嵐諾颱風逼近，昨晚苗栗縣各地出現雨勢，苑裡鎮蕉埔里130縣道在三義、苑裡交界附近的一棵大樹倒伏，導致交通中斷，並疑似壓到高壓電線，在救難協會人員協助下切割、清運後，深夜10點多終於搶通道路，恢復雙向通行。

通霄警分局指出，分局山腳派出所昨晚8點53分接獲通報，苑裡鎮蕉埔里130縣道13公里處有路樹倒塌，導致交通中斷，員警趕赴現場察看，發現倒伏的路樹體積、重量相當大，無法以人力抬離，且受颱風影響，當時風雨甚大，處理難度高，為避免引發交通事故，立即通知三義分駐所支援雙向交通管制，多名員警與里長、救難協會人員協助鋸樹、清除路面，深夜10點多搶通道路並恢復雙向通車。

警方呼籲駕駛人，今天受颱風影響持續有風雨，除了影響視線，也可能有路樹倒塌，行駛道路時應注意車前狀況及車速，維護自身及其他人交通安全，如發現道路上有障礙影響交通，請通知警方前往處理。