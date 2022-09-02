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不斷更新／18縣市公布「是否放颱風假」 北北基宣布明正常上班課

「軒嵐諾」進逼 竹縣往內灣竹32線道路坍方近4米

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
「軒嵐諾」颱風尚未登陸，新竹縣已傳災情，竹32線力行村往內灣道路崩塌近4米長。圖／橫山鄉長張志弘提供
「軒嵐諾」颱風尚未登陸，新竹縣已傳災情，竹32線力行村往內灣道路崩塌近4米長。圖／橫山鄉長張志弘提供

中颱「軒嵐諾」步步進逼，中央氣象局表示，「軒嵐諾」今天傍晚中心位置在鵝鑾鼻東方410公里的海面上，強度、暴風半徑和海上颱風警戒範圍都不變。颱風尚未登陸，新竹縣已傳災情，竹32線力行村往內灣道路崩塌近4米長；考量安全，竹縣宣布本周六、日通往山區觀光8號「觀霧線」停駛。

中央氣象局今早8時30分發布「軒嵐諾」海上颱風警報，颱風尚未正式登陸，新竹縣山區降雨已釀零星災情；竹32線0.3公里處，橫山鄉力行村通往內灣道路崩塌近4米長，護欄位移土石滑落道、路邊緣遭掏空，警消獲報到場第一時間拉起封鎖線，確保安全。

橫山鄉長張志弘表示，附近油羅溪及上坪溪下游水域，目前水質混濁，呈現黃泥水狀，依據經驗擔心上游恐已大雨成災，提醒民眾千萬不要下水玩；竹32線邊坡坍方處恰為通往內灣風景區道路，明後天適逢周末假日，提醒要前往內灣商圈、五峰山區民眾務必注意安全。

中央氣象局表示，「軒嵐諾」傍晚暴風半徑仍維持250公里、近中心最大風速維持每秒45公尺不變，預估午夜，近中心強度恐增強到48公尺，暴風半徑將擴大到280公里。新竹縣政府宣布，明天未達停班課標準，至於山區學校停班課與否，將授權教育局與各鄉鎮長討論決定。

此外，颱風來襲期間新竹縣山區易出現豪雨，新竹縣觀光8號「觀霧線」因主要行駛山區，竹縣府安全考量宣布本周六、日將預防性停駛2天。預約民眾可於9月7日前在觀霧線官方LINE群，附上存摺封面影本，將可全額退費。

新竹縣觀光8號「觀霧線」因主要行駛山區，竹縣府安全考量宣布本周六、日將預防性停駛2天。圖／縣府提供
新竹縣觀光8號「觀霧線」因主要行駛山區，竹縣府安全考量宣布本周六、日將預防性停駛2天。圖／縣府提供
竹32線0.3公里處，橫山鄉力行村通往內灣道路崩塌近4米長，護欄位移土石滑落道、路邊緣遭掏空，現場已拉起封鎖線確保安全。圖／橫山鄉長張志弘提供
竹32線0.3公里處，橫山鄉力行村通往內灣道路崩塌近4米長，護欄位移土石滑落道、路邊緣遭掏空，現場已拉起封鎖線確保安全。圖／橫山鄉長張志弘提供
「軒嵐諾」颱風尚未登陸，新竹縣已傳災情，竹32線力行村往內灣道路崩塌近4米長。圖／橫山鄉長張志弘提供
「軒嵐諾」颱風尚未登陸，新竹縣已傳災情，竹32線力行村往內灣道路崩塌近4米長。圖／橫山鄉長張志弘提供
竹32線0.3公里處，橫山鄉力行村通往內灣道路崩塌近4米長，護欄位移土石滑落道、路邊緣遭掏空，現場已拉起封鎖線確保安全。圖／橫山鄉長張志弘提供
竹32線0.3公里處，橫山鄉力行村通往內灣道路崩塌近4米長，護欄位移土石滑落道、路邊緣遭掏空，現場已拉起封鎖線確保安全。圖／橫山鄉長張志弘提供

新竹 颱風 軒嵐諾

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