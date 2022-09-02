台日觀光高峰論壇探討疫後旅遊方針 台日旅遊雙方首選

疫情逐漸穩定，疫後觀光也備受矚目，睽違2年「第13屆台日觀光高峰論壇」今在桃園舉行，探討後疫情時代推動台日觀光產業復甦，擴大台日之間觀光互訪，桃園市長鄭文燦表示，論壇受疫情影響延期舉行，不過仍持續互相關心，日本代表團來訪，也安排走訪桃園各景點，看看台灣豐富文化。

此次論壇由台灣觀光協會、交通部觀光局、桃市府共同主辦，日方代表團共43人由日本觀光振興協會會長山西健一郎領軍來台，交通部長王國材今也出席。

鄭文燦表示，經消費調查，台灣人出國首選是日本，日本人旅遊的首選也是台灣，代表著台日之間無窮的觀光潛力，加上桃園為台灣第一站，桃園擁有豐富的觀光資源，有山有海，也有豐富多樣的族群文化，成為台灣多元族群的縮影。

王國材說，台日觀光高峰論壇自2008年舉辦以來，作為雙方最重要的交流平台，今年7月交通部觀光局以商務泡泡方式，迎接日本觀光業代表來台，留下深刻印象，台灣有山有海擁有豐富資源，期許透過雙方觀光及旅行業力量，有效擴大台日間觀光互訪，再創高峰。

日本觀光廳參與本保芳明指出，這次討論後疫情時代旅遊業的復甦等議題，對於早日重啟觀光至關重要；日台觀光推進協議會會長山西健一郎指出，觀光振興所面臨更加困難重重局面。今共同探討疫後新旅遊型態，並提議強而有力的政策方針，相信將有助於雙方觀光產業早日復甦。

鄭文燦也說，安排日方代表團前往橫山書法館、大溪老茶廠、小烏來風景特定區、石門水庫、高鐵探索館及桃園捷運青埔機場考察桃園在地遊程，並品嚐台灣美食牛肉麵、珍珠奶茶等，讓日方感受台灣溫暖。