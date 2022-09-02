影／軒嵐諾颱風逐步逼近 桃機重視防汛整備將風險降低

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園機場公司表示，桃園機場非常重視防洪整備工作，為強化多重防線，自110年起利用共計100公尺長之防洪檔板迅速建立第一道防線，可在1分鐘內搭建起10公尺長50公分高的洪水防線，並於第一、二航廈定點放置共計3800包砂包，為後端設備爭取防汛作業時間。。圖為第二航廈使用防洪檔板在對外車道口迅速建立第一道防線。記者季相儒／攝影
桃園機場公司表示，桃園機場非常重視防洪整備工作，為強化多重防線，自110年起利用共計100公尺長之防洪檔板迅速建立第一道防線，可在1分鐘內搭建起10公尺長50公分高的洪水防線，並於第一、二航廈定點放置共計3800包砂包，為後端設備爭取防汛作業時間。。圖為第二航廈使用防洪檔板在對外車道口迅速建立第一道防線。記者季相儒／攝影

軒嵐諾颱風逐步逼近台灣，也因外圍環流影響帶來雨勢，桃園機場配合交通部成立緊急應變中心啟動應變機制，針對防汛作業啟動強化電子巡檢，除例行巡檢外，增加23個電子巡檢路線，於警報期間每日完成檢查278個巡檢點，希望能藉此將水患風險降至最低。

桃園機場公司表示，桃園機場非常重視防洪整備工作，為強化多重防線，自110年起利用共計100公尺長之防洪檔板迅速建立第一道防線，可在1分鐘內搭建起10公尺長50公分高的洪水防線，並於第一、二航廈定點放置共計3800包砂包，為後端設備爭取防汛作業時間。

機場公司指出，桃園機場於非汛期每個月即進行一次防汛演練，5月至10月汛期期間，至少兩週執行一次防汛演練，特定關鍵地點如停車場出入口則每週進行防水閘門保養及操作演練，並由專人專責進行區域防守性管理，透過定期檢查及堆疊沙包演練、防水閘門測試等，將水患風險降至最低以確保旅客車輛安全。 門測試等，將水患風險降至最低以確保旅客車輛安全。

桃園機場公司表示，桃園機場非常重視防洪整備工作，為強化多重防線，自110年起利用共計100公尺長之防洪檔板迅速建立第一道防線，可在1分鐘內搭建起10公尺長50公分高的洪水防線，並於第一、二航廈定點放置共計3800包砂包，為後端設備爭取防汛作業時間。。圖為第二航廈使用防洪檔板在對外車道口迅速建立第一道防線。記者季相儒／攝影
桃園機場公司表示，桃園機場非常重視防洪整備工作，為強化多重防線，自110年起利用共計100公尺長之防洪檔板迅速建立第一道防線，可在1分鐘內搭建起10公尺長50公分高的洪水防線，並於第一、二航廈定點放置共計3800包砂包，為後端設備爭取防汛作業時間。。圖為第二航廈使用防洪檔板在對外車道口迅速建立第一道防線。記者季相儒／攝影
機場公司指出，桃園機場於非汛期每個月即進行一次防汛演練，5月至10月汛期期間，至少兩週執行一次防汛演練，特定關鍵地點如停車場出入口則每週進行防水閘門保養及操作演練，並由專人專責進行區域防守性管理，透過定期檢查及堆疊沙包演練、防水閘門測試等，將水患風險降至最低以確保旅客車輛安全。 門測試等，將水患風險降至最低以確保旅客車輛安全。圖為第二航廈行李處理場防水閘門操作測試。記者季相儒／攝影
機場公司指出，桃園機場於非汛期每個月即進行一次防汛演練，5月至10月汛期期間，至少兩週執行一次防汛演練，特定關鍵地點如停車場出入口則每週進行防水閘門保養及操作演練，並由專人專責進行區域防守性管理，透過定期檢查及堆疊沙包演練、防水閘門測試等，將水患風險降至最低以確保旅客車輛安全。 門測試等，將水患風險降至最低以確保旅客車輛安全。圖為第二航廈行李處理場防水閘門操作測試。記者季相儒／攝影
機場公司指出，桃園機場於非汛期每個月即進行一次防汛演練，5月至10月汛期期間，至少兩週執行一次防汛演練，特定關鍵地點如停車場出入口則每週進行防水閘門保養及操作演練，並由專人專責進行區域防守性管理，透過定期檢查及堆疊沙包演練、防水閘門測試等，將水患風險降至最低以確保旅客車輛安全。 門測試等，將水患風險降至最低以確保旅客車輛安全。圖為第二航廈行李處理場防水閘門操作測試。記者季相儒／攝影
機場公司指出，桃園機場於非汛期每個月即進行一次防汛演練，5月至10月汛期期間，至少兩週執行一次防汛演練，特定關鍵地點如停車場出入口則每週進行防水閘門保養及操作演練，並由專人專責進行區域防守性管理，透過定期檢查及堆疊沙包演練、防水閘門測試等，將水患風險降至最低以確保旅客車輛安全。 門測試等，將水患風險降至最低以確保旅客車輛安全。圖為第二航廈行李處理場防水閘門操作測試。記者季相儒／攝影

桃園機場 軒嵐諾

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