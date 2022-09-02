石門水庫集水區颱風挹注水源 防颱洩洪滾動調整

軒嵐諾逐步逼近台灣，也因外圍環流影響帶來雨勢，桃園石門水庫近2日集水區累積降雨已超過70毫米，不過因水情燈號為提醒綠燈，因此水利署北區水資源局在蓄水優先前提下，也兼顧防洪狀況；桃市府消防第四大隊也針對轄內分隊實施器材整備，使致災害發生時能立即出動搶救。

依中央氣象局預估降雨資料，軒嵐諾可能為北部山區帶來超過500毫米雨量，截至今日下午5時止，石門水庫水位已上升至239.58公尺，距滿水位245公尺近5公尺，蓄水比78.37 %。

北水局於日前已完成各項整備，可確保防汛操作安全。另為預防颱風造成水庫原水濁度升高，中庄調整池維持蓄滿狀態，可隨時提供備援用水，確保供水無虞。

北水局表示，目前已完成防汛整備並嚴陣以待，以期待颱風能解渴無災，因石門水庫不排除在颱風期間洩洪，故同時呼籲民眾切勿進入水庫下游河道，以免突發豪雨造成人身安全危害。