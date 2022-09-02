鍾東錦面臨黨紀處分 蔡麗卿現身力挺：不願回到8年前

國民黨籍苗栗縣議長鍾東錦今天登記參選並面臨黨紀處分，現任縣長徐耀昌的妻子蔡麗卿到場公開挺鍾，她強調鍾東錦登記後可能遭撤銷黨籍處分，甚至連縣長徐耀昌都會受連帶處分，但鍾兩年多來在國民黨風搖欲墜時勇敢承接縣黨部，大家應還他一個公道。

蔡麗卿並意有所指表示，8年前徐耀昌當選縣長，但縣庫「空空如也」，她不忍心看到苗栗縣再回到8年前的樣子，徐耀昌努力經營縣政，建設、招商等都讓縣民有感，如果另一名參選人當選，將只是一個傀儡，因為他背後還有一個人，就是8年前的「那個人」。

下屆苗栗縣長選舉藍營分裂，苗栗縣長徐耀昌曾表明兩名藍營參選者都是朋友，只能祝福他「兄弟登山、各自努力」，但蔡麗卿先前已現身鍾東錦的造勢晚會，今天更公開表態力挺鍾東錦，呼籲鄉親支持鍾東錦擔任縣長。

鍾東錦在國民黨已提名謝福弘參選縣長情況下，今天完成縣長參選登記，面臨國民黨黨紀處分。國民黨表示若黨員違紀參選，將由地方黨部報中央黨部，並於最速時間召開考紀會，送中常會確認通過；如違反黨紀事實明確，最重處以開除黨籍處分。

針對鍾東錦已完成登記，苗栗縣黨部主委、前縣長劉政鴻強調，今天登記結束後會將狀況向中央報告，並依中央指示處理相關黨紀問題。