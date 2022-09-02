監委質疑桃市工廠消防安檢缺乏有效監督 將立案徹查
監察委員張菊芳、郭文東今天表示，桃園市政府消防局2017年至2021年8月間，進行3萬6千餘家次工廠消防安檢，裁處705家次，但僅於2019年就15家被連續裁罰之工廠給予停工警訊，其餘年度均無警示作為，缺乏有效的監督行為。監委張菊芳、郭文東就此表示關注，已申請立案調查。
二位監委指出，鑒於工廠一旦發生火災，不僅導致財物損失，亦因物料燃燒產生有毒物質，造成環境污染，更可能危及消防救災人員及周圍區域之安全，衍生極高的社會成本；為達到火災預防之效果，消防法等法規訂有各類場所應設置之消防設備及檢查等相關規定。
二位監委說，桃園市消防局就消防安檢不合格之廠家，於配合改善前之相關追蹤監督機制為何、酌情寬容改善期限的審核機制及裁量核定如何把關、針對遲未配合改善者應予以停工之相關作為是否落實、有無善盡主管機關監督之責、均有進一步瞭解與調查之必要。
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