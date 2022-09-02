快訊

誰是柴契爾傳人？英國蘇納克的首相大戰

直播／連4天新增破3萬例！今本土+33483 境外+336 病歿+36

決戰百里侯／侯友宜接下辯論戰帖 將成林佳龍突破契機？

監委質疑桃市工廠消防安檢缺乏有效監督 將立案徹查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監委質疑桃市工廠消防安檢缺乏有效監督，將立案徹查。本報系資料照
監委質疑桃市工廠消防安檢缺乏有效監督，將立案徹查。本報系資料照

監察委員張菊芳、郭文東今天表示，桃園市政府消防局2017年至2021年8月間，進行3萬6千餘家次工廠消防安檢，裁處705家次，但僅於2019年就15家被連續裁罰之工廠給予停工警訊，其餘年度均無警示作為，缺乏有效的監督行為。監委張菊芳、郭文東就此表示關注，已申請立案調查。

二位監委指出，鑒於工廠一旦發生火災，不僅導致財物損失，亦因物料燃燒產生有毒物質，造成環境污染，更可能危及消防救災人員及周圍區域之安全，衍生極高的社會成本；為達到火災預防之效果，消防法等法規訂有各類場所應設置之消防設備及檢查等相關規定。

二位監委說，桃園市消防局就消防安檢不合格之廠家，於配合改善前之相關追蹤監督機制為何、酌情寬容改善期限的審核機制及裁量核定如何把關、針對遲未配合改善者應予以停工之相關作為是否落實、有無善盡主管機關監督之責、均有進一步瞭解與調查之必要。

桃園 安檢 火災

延伸閱讀

逾50年公有建物拆除近2成沒文資評估 監委申請調查

不收購不代工！小米造車或將自建工廠 軟件集成工程車10月完成

美國亞利桑那州州長：台積電當地晶片工廠取得出色進展

Steam策略模擬《字造廠》自動化你的文字工廠 用字母「I」拚效率生產單字

相關新聞

監委質疑桃市工廠消防安檢缺乏有效監督 將立案徹查

監察委員張菊芳、郭文東今天表示，桃園市政府消防局2017年至2021年8月間，進行3萬6千餘家次工廠消防安檢，裁處705...

桃園衛生局抽檢中秋禮盒、烤肉器具 提醒消費注意事項

桃園市政府衛生局維護民眾中秋節食品消費衛生安全，6月下旬陸續至糕餅烘焙、餡料製造業及各式連鎖燒肉、燒烤店與大賣場、超市查...

中颱軒嵐諾威脅增 竹市加強清淤整備、監控車行地下道

今年第11號颱風軒嵐諾對台灣威脅機會增，新竹市已出現雨勢。新竹市政府今天指出，代理市長陳章賢昨天已經指示災害應變單位進行...

防颱風 苗栗苑裡「鬼門關夜市」傘光廊道提前拆除

苗栗縣苑裡鎮年度限定版「鬼門關夜市」上周五熱鬧落幕，由公所在火車站前為公路設置的裝置藝術傘光廊道，廣受好評，原預計中秋過...

桃捷G07站 民團搶救遺址喊停工

桃園捷運綠線G07站工程因施工區有文化遺址停工，歷經3年才通過文化資產後續保存及活化計畫審議，上周風光復工。不過，在地「...

桃園6處社宅微型運動中心 首件八德3號預計年底前啟用

桃園市體育局長莊局長今天在市政會議說明，目前共規畫6處社會住宅微型運動中心，其中八德3號預計於今年度啟用，成為桃園首座微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。