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桃園衛生局抽檢中秋禮盒、烤肉器具 提醒消費注意事項

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
烤肉架也是抽檢重點。圖表／衛生局提供
烤肉架也是抽檢重點。圖表／衛生局提供

桃園市政府衛生局維護民眾中秋節食品消費衛生安全，6月下旬陸續至糕餅烘焙、餡料製造業及各式連鎖燒肉、燒烤店與大賣場、超市查驗，還有抽檢五金百貨烤肉相關器具，至8月總計132件全數符合規定。

衛生局今天說明，抽驗包含月餅、餡料、蔬果、禽畜水產品、烤肉熱門加工製品如丸子、糕粿，和即食熟食、醬料等食品及原料，竹筷、烤肉串插、網架等烤肉用器具也抽驗，檢驗項目包含防腐劑、蘇丹色素、農藥殘留、動物用藥殘留（含乙型受體素類）、硼酸及其鹽類、過氧化氫、二氧化硫、重金屬及螢光增白劑等項目。

衛生局提醒民眾，到衛生良好場所購買選購月餅及烤肉食材，並注意產品外觀是否變質及標示完整與否，拒絕來路不明的產品；烤肉也要注意食材新鮮度，生熟食分開處理，烤熟後再食用。多選購在地、當季蔬果，食用前可充分清洗，降低農藥殘留的風險；疫情期間享受過節歡樂，仍須落實餐飲防疫措施。有消費問題或爭議，可撥0800285000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。

衛生局表示，詳細抽驗結果公布在衛生局網站及桃食安心資訊平台供民眾參考。

衛生局也到食品工廠抽檢餡料。記者鄭國樑／攝影
衛生局也到食品工廠抽檢餡料。記者鄭國樑／攝影

衛生局 烤肉

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