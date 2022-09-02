快訊

影／論文遭爆抄襲 蔡適應大動作澄清：僅約2%與文獻相似

若路徑不變、暴風圈持續擴大 氣象局最快午夜發布陸警

「AV男優、博弈荷官」名義詐騙國人赴柬獲利5000萬！《角頭》竹聯幫演員遭訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推在新竹地創生！高虹安募款小物找在地咖啡合作

聯合報／ 記者郭政芬/新竹即時報導
新竹市長參選人高虹安與知名竹市在地烘豆工廠「赫曼咖啡」合作，推出「解憂找安咖啡」。圖／高虹安競選團隊提供
新竹市長參選人高虹安與知名竹市在地烘豆工廠「赫曼咖啡」合作，推出「解憂找安咖啡」。圖／高虹安競選團隊提供

選戰逼近，為吸引選民注意，參選人在文宣與募款小物中花了不少心思，新竹市長參選人高虹安與知名竹市在地烘豆工廠「赫曼咖啡」合作，推出「解憂找安咖啡」，除了陪伴支持者每個甦醒的早晨、與昏昏欲睡的午後，也能支持新竹在地的地方創生產業。

這次推出一系列可愛又實用的限量募款小物，包含嚴選的手工濾泡式掛耳咖啡、口罩與貼紙。

團隊指出，健康找安口罩與解憂找安咖啡的包裝設計、以高虹安此次的主視覺薰衣草紫來呈現，象徵溫柔、堅定與關懷弱勢的精神，其中口罩的圖案，是Q版虹安與象徵新竹產業的機器人的經典紫格，詢問度非常高，三層過濾99%細菌的醫療級口罩，守護大家健康的同時也能很有型，也加深民眾對於高虹安的印象。

超萌找安人氣貼紙是一款可愛又實用的貼紙，可以隨手貼在電腦、手機周邊、與隨身物品上，讓支持者感受到高虹安隨時的加油打氣。支持高虹安的同時，也支持新竹在地的地方創生產業， 高虹安募款小物連結：https://drann.oen.tw/good

超萌找安人氣貼紙是一款可愛又實用的貼紙，可以隨手貼在電腦、手機周邊、與隨身物品上，讓支持者感受到高虹安隨時的加油打氣。圖／高虹安競選團隊提供
超萌找安人氣貼紙是一款可愛又實用的貼紙，可以隨手貼在電腦、手機周邊、與隨身物品上，讓支持者感受到高虹安隨時的加油打氣。圖／高虹安競選團隊提供
口罩的圖案，是Q版虹安與象徵新竹產業的機器人的經典紫格。圖／高虹安競選團隊提供
口罩的圖案，是Q版虹安與象徵新竹產業的機器人的經典紫格。圖／高虹安競選團隊提供
高虹安此次的主視覺薰衣草紫來呈現，象徵溫柔、堅定與關懷弱勢的精神。圖／高虹安競選團隊提供。
高虹安此次的主視覺薰衣草紫來呈現，象徵溫柔、堅定與關懷弱勢的精神。圖／高虹安競選團隊提供。

高虹安 口罩

延伸閱讀

影／搶竹科票！高虹安站園區口拜票「解決交通問題」

影／林耕仁、高虹安未對張善政表態 沈慧虹批藍白合沉默

提當選遷建大菜市挨藍綠批評 高虹安斥「睜眼說瞎話」

高虹安當華山志工獻唱 88歲獨居奶奶感動哭了

相關新聞

推在新竹地創生！高虹安募款小物找在地咖啡合作

選戰逼近，為吸引選民注意，參選人在文宣與募款小物中花了不少心思，新竹市長參選人高虹安與知名竹市在地烘豆工廠「赫曼咖啡」合...

中颱軒嵐諾威脅增 竹市加強清淤整備、監控車行地下道

今年第11號颱風軒嵐諾對台灣威脅機會增，新竹市已出現雨勢。新竹市政府今天指出，代理市長陳章賢昨天已經指示災害應變單位進行...

防颱風 苗栗苑裡「鬼門關夜市」傘光廊道提前拆除

苗栗縣苑裡鎮年度限定版「鬼門關夜市」上周五熱鬧落幕，由公所在火車站前為公路設置的裝置藝術傘光廊道，廣受好評，原預計中秋過...

桃捷G07站 民團搶救遺址喊停工

桃園捷運綠線G07站工程因施工區有文化遺址停工，歷經3年才通過文化資產後續保存及活化計畫審議，上周風光復工。不過，在地「...

桃園6處社宅微型運動中心 首件八德3號預計年底前啟用

桃園市體育局長莊局長今天在市政會議說明，目前共規畫6處社會住宅微型運動中心，其中八德3號預計於今年度啟用，成為桃園首座微...

雲門舞集戶外公演延期至周日 竹市府公布封路路段

新竹市政府原訂3日在市府前廣場舉行2022仲夏藝文季壓軸場，由「雲門舞集」帶來經典舞作《十三聲》。市府今天指出，考量受軒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。