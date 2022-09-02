推在新竹地創生！高虹安募款小物找在地咖啡合作

選戰逼近，為吸引選民注意，參選人在文宣與募款小物中花了不少心思，新竹市長參選人高虹安與知名竹市在地烘豆工廠「赫曼咖啡」合作，推出「解憂找安咖啡」，除了陪伴支持者每個甦醒的早晨、與昏昏欲睡的午後，也能支持新竹在地的地方創生產業。

這次推出一系列可愛又實用的限量募款小物，包含嚴選的手工濾泡式掛耳咖啡、口罩與貼紙。

團隊指出，健康找安口罩與解憂找安咖啡的包裝設計、以高虹安此次的主視覺薰衣草紫來呈現，象徵溫柔、堅定與關懷弱勢的精神，其中口罩的圖案，是Q版虹安與象徵新竹產業的機器人的經典紫格，詢問度非常高，三層過濾99%細菌的醫療級口罩，守護大家健康的同時也能很有型，也加深民眾對於高虹安的印象。