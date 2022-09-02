中颱軒嵐諾威脅增 竹市加強清淤整備、監控車行地下道

今年第11號颱風軒嵐諾對台灣威脅機會增，新竹市已出現雨勢。新竹市政府今天指出，代理市長陳章賢昨天已經指示災害應變單位進行防災整備工作，並加強人行及車行地下道、滯洪應變設備、排水側溝清淤工作等防災檢查，以防範強降雨來襲，保障市民生命財產安全。

新竹市消防局表示，根據中央氣象局預報，中度颱風軒嵐諾目前位於台灣東方海面上緩慢打轉，今天白天逐漸往西北到北北西方向移動，預計今天起至周日外圍環流可能對竹市帶來強風與降雨。

陳章賢表示，市府各局處已啟動防颱準備工作，也至多處地下道及歷史致災點進行抽檢，確保相關應變機制與設備皆運作正常，提升車行地下道防災效能和行車安全。針對易淹水地區作好防災準備工作，隨時注意雨勢及積淹水情況。

陳章賢說，依據預報，軒嵐諾颱風應不會直接襲台，但防颱不可掉以輕心，各區公所已經備妥沙包、沙袋提供民眾索取，提醒市民超前部署防災整備，並儲備食品及飲用水等物資。

消防局表示，昨日已啟動加強各消防大、分隊防颱防汛裝備整備作業，並將於災時運用CCTV系統加強車行地下道道路安全監控，同時已通報市府各單位重機具搶險廠商加強整備，如遇颱風災情通報，將通報並配合市府搶險人員，於接獲報案後1小時內抵達處置災情。