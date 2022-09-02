防颱風 苗栗苑裡「鬼門關夜市」傘光廊道提前拆除

苗栗縣苑裡鎮年度限定版「鬼門關夜市」上周五熱鬧落幕，由公所在火車站前為公路設置的裝置藝術傘光廊道，廣受好評，原預計中秋過後才拆除，但颱風來襲，昨天下午已提前移除，來不及前往拍照的民眾只能扼腕，相約明年再來。

鎮長劉秋東表示，感謝各位朋友對這次傘光廊道的喜愛，原以為可以至中秋節過後才進行拆除，但根據中央氣象局指出，軒嵐諾颱風合併另一個熱帶性低氣壓雲系，可能持續增強，因此決定防範未然，提早進行拆除作業，以免造成附近住戶損害並傷及路過民眾，請大家諒解，期待明年再相會。

他說，這次配合「鬼門關夜市」活動經費約50萬元，素面裝置傘具有500支左右，秉持資源再利用理念，將會在任內選舉前找一天，免費發送回收的雨傘給鄉親留念使用。