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防颱風 苗栗苑裡「鬼門關夜市」傘光廊道提前拆除

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午9點左右，劉秋東在妻子及立委陳超明等友人的陪同下，登記參選鎮長連任。圖／劉秋東提供
今天上午9點左右，劉秋東在妻子及立委陳超明等友人的陪同下，登記參選鎮長連任。圖／劉秋東提供

苗栗縣苑裡鎮年度限定版「鬼門關夜市」上周五熱鬧落幕，由公所在火車站前為公路設置的裝置藝術傘光廊道，廣受好評，原預計中秋過後才拆除，但颱風來襲，昨天下午已提前移除，來不及前往拍照的民眾只能扼腕，相約明年再來。

鎮長劉秋東表示，感謝各位朋友對這次傘光廊道的喜愛，原以為可以至中秋節過後才進行拆除，但根據中央氣象局指出，軒嵐諾颱風合併另一個熱帶性低氣壓雲系，可能持續增強，因此決定防範未然，提早進行拆除作業，以免造成附近住戶損害並傷及路過民眾，請大家諒解，期待明年再相會。

他說，這次配合「鬼門關夜市」活動經費約50萬元，素面裝置傘具有500支左右，秉持資源再利用理念，將會在任內選舉前找一天，免費發送回收的雨傘給鄉親留念使用。

今天上午9點左右，劉秋東在妻子及立委陳超明等友人的陪同下，登記參選第19屆苑裡鎮長，他也懇請各位鄉親繼續支持，為地方做好代誌，持續推動鎮政發展，攜手打造新苑裡。

苑裡鎮公所配合「鬼門關夜市」活動裝置的藝術傘光廊道，廣受好評，成為打卡拍照亮點。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮公所配合「鬼門關夜市」活動裝置的藝術傘光廊道，廣受好評，成為打卡拍照亮點。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮裝置藝術傘光廊道，原預計中秋過後才拆除，但颱風來襲，昨天下午已提前移除。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮裝置藝術傘光廊道，原預計中秋過後才拆除，但颱風來襲，昨天下午已提前移除。圖／苑裡鎮公所提供

中秋節 鬼門關

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