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桃園6處社宅微型運動中心 首件八德3號預計年底前啟用

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
體育局說明社宅微型運動中心進度。圖／新聞處提供
體育局說明社宅微型運動中心進度。圖／新聞處提供

桃園體育局長莊局長今天在市政會議說明，目前共規畫6處社會住宅微型運動中心，其中八德3號預計於今年度啟用，成為桃園首座微型運動中心結合社會住宅示範點，其它5處預訂114年至115年啟用。

社宅微型運動中心包括八德區八德三號、蘆竹區捷運A10站、龜山區善捷段、龜山區中興段、中壢區北富台、中壢區捷運A20站等。莊佳佳說，會將6處社會住宅微型運動中心，合併辦理促參委外營運管理事宜，並向衛福部國民健康署申請110至114年銀髮健身俱樂部補助計畫。

莊佳佳指出，八德區八德3號是桃園首例微型運動中心結合社會住宅示範點，體育局已先行依據「政府採購法」委託運動事業公司營運管理，明年度向國民健康署申請銀髮健身俱樂部補助計畫。這座微型運動中心位於社宅基地2樓，空間規畫約383坪，核心設施除1間體適能中心、2間多功能教室外，另有1處銀髮賦能區，將引進專業阻力器，推廣年長者從事肌力運動及樂齡運動課程，附屬設施部分則規劃淋浴間、更衣室、服務台、交誼區、販賣部等。

莊佳佳表示，八德3號社會住宅微型運動中心，將以結合軟硬體設施、推廣地方運動、利用特色或主題強化運動參與率，以及協同體育運動、醫療、健康領域合作等方向為發展目標，期盼促進桃園運動風氣、提升民眾運動樂趣。

莊佳佳說明為使運動中心達到永續經營的目標，社會住宅微型運動中心將與公共利益相結合，以促進場館的充分使用，包括研擬參考桃園市其他運動中心的收費，來擬訂定收費標準，並依據老人福利法、身心障礙者權益保障法、兒童及少年福利與權益保障法提供優惠；也會參酌桃園市其他運動中心的做法，提供「桃園市民日」優惠。

體育局目標放在興建5座體育園區及11座運動中心外，去年開始與都發局評估規畫，利用社會住宅基地約250坪的空間打造微型運動場，運動設施以體適能中心含跑步機及基礎重訓器材及韻律教室為主，希望藉此讓運動更貼近市民朋友的生活，讓運動成為生活的重要部分。

桃園 社會住宅 體育

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