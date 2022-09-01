雲門舞集戶外公演延期至周日 竹市府公布封路路段

新竹市政府原訂3日在市府前廣場舉行2022仲夏藝文季壓軸場，由「雲門舞集」帶來經典舞作《十三聲》。市府今天指出，考量受軒嵐諾颱風外圍環流影響，經與雲門舞集討論後，活動延期至4日晚間7點半開演，屆時雨勢趨緩，可提供觀眾最好觀賞品質。

市府近日也已在市府前搭設舞台，另為維持活動進行圓滿順暢，今天起至5日市府周邊部分道路實施封路管制措施，請用路人提前改道，造成不便敬請見諒。詳細管制時間及路段資訊如下﹕

一、111年9月1日（星期四）8時至18時，中正路（中央路－英明街）往北大路方向外側道路封閉。

二、111年9月1日（星期四）22時至9月2日（星期五）5時，中正路（中央路－世界街）及中山路（中正路－大同路）道路封閉。

三、111年9月2日（星期五）19時至24時，中正路（中央路－世界街）及中山路（中正路－大同路）道路封閉。

四、111年9月3日（星期六）19時至24時，中正路（中央路－世界街）及中山路（中正路－大同路）道路封閉。

五、111年9月4日（星期日）12時至24時，中正路（中央路－世界街）、中山路（中正路－大同路）及英明街（中正路－大同路）道路封閉。