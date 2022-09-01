快訊

曹興誠記者會上不接受中天提問並辱「匪台」 中天要告誹謗

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園楊梅區公所編纂區誌 上下2冊邀民眾提供珍貴資料

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
楊梅區公所編纂區誌，將持續2年時間，修纂成80萬字以上巨冊，並以2大冊形式出版。圖／楊梅區公所提供
楊梅區公所編纂區誌，將持續2年時間，修纂成80萬字以上巨冊，並以2大冊形式出版。圖／楊梅區公所提供

桃園楊梅為客家大庄，擁有豐富歷史文化，不過數十年來的發展及城市風華改變，也近30年未曾修訂鎮誌，楊梅區公所策畫啟動新誌編纂工作，特委由國立中央大學桃園學研究中心主任鄭政誠擔任「桃園市楊梅區志」總編纂工作，將持續兩年時間，修纂成約80萬字的上下2冊。

楊梅有豐富歷史，不過區域內除了人口新增，各項建設的啟動與落成，城市風貌也有很多改變，因此展開楊梅區誌的編纂工作。

楊梅區志編纂工作，將持續2年時間，修纂成80萬字以上巨冊，並以2大冊形式出版，上冊內容包含歷史、地理、政事、經濟、社會等篇，下冊則有教育、宗教禮俗、文化資產、藝文、人物等篇章；編纂團隊也將透過田野調查與口述訪談等方式，積極蒐羅、整理與保存地方史料，未來也將延伸成為各級學校鄉土教材內容，讓地方志書成為紀錄楊梅地區的百科全書。

楊梅區長邱世源表示，期許透過本次新方志的編修，能及時保存時代變遷的軌跡，也歡迎民眾提供珍貴的文獻、文物、影片、老照片或口說紀錄等資料給公所，讓區志重新編纂的成果更加詳細完整。

桃園

延伸閱讀

NASA黑客松競賽桃園舉行 高達30萬元獎金等你爭取

桃園市議會民進黨黨團：張善政誠信破產應道歉

鄭寶清登記參選桃園市長 桃園「四腳督」正式形成

鄭運鵬：各行各業組成無敵鐵金剛 桃園團結更強大

相關新聞

用感恩的心持續打造 科技竹北的郭漢章

從鬼門關前走過一遭，抱著知恩、感恩、報恩、再造恩的心情，跟隨何淦銘市長投入公職服務，郭漢章誓言延續何市長的精神持續服務，讓每一位竹北市民都能為這座城市感到光榮與驕傲。

雲門舞集戶外公演延期至周日 竹市府公布封路路段

新竹市政府原訂3日在市府前廣場舉行2022仲夏藝文季壓軸場，由「雲門舞集」帶來經典舞作《十三聲》。市府今天指出，考量受軒...

桃園楊梅區公所編纂區誌 上下2冊邀民眾提供珍貴資料

桃園楊梅為客家大庄，擁有豐富歷史文化，不過數十年來的發展及城市風華改變，也近30年未曾修訂鎮誌，楊梅區公所策畫啟動新誌編...

9月9日竹北中興里集會所增開社區接種 800名額今起可預約

全台疫情緩升，新竹縣今天新增1086例COVID-19確診案例；衛生局公布，9月9日將於竹北市中興里集會所開設兒童及嬰幼...

NASA黑客松競賽桃園舉行 高達30萬元獎金等你爭取

全球規模最大的年度黑客松競賽，「NASA黑客松」將於10月2至3日展開全球對決，而桃園為首次入選的參戰城市，今年賽事主題...

竹縣秋遊星夜季 9月9日至11日水圳公園聽旺福、宇宙人開唱

中秋連假下周登場，新竹縣將辦「2022秋遊星夜季Let's Chill」活動，邀請宇宙人、旺福等知名樂團， 以及YOYO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。