桃園楊梅區公所編纂區誌 上下2冊邀民眾提供珍貴資料

桃園楊梅為客家大庄，擁有豐富歷史文化，不過數十年來的發展及城市風華改變，也近30年未曾修訂鎮誌，楊梅區公所策畫啟動新誌編纂工作，特委由國立中央大學桃園學研究中心主任鄭政誠擔任「桃園市楊梅區志」總編纂工作，將持續兩年時間，修纂成約80萬字的上下2冊。

楊梅有豐富歷史，不過區域內除了人口新增，各項建設的啟動與落成，城市風貌也有很多改變，因此展開楊梅區誌的編纂工作。

楊梅區志編纂工作，將持續2年時間，修纂成80萬字以上巨冊，並以2大冊形式出版，上冊內容包含歷史、地理、政事、經濟、社會等篇，下冊則有教育、宗教禮俗、文化資產、藝文、人物等篇章；編纂團隊也將透過田野調查與口述訪談等方式，積極蒐羅、整理與保存地方史料，未來也將延伸成為各級學校鄉土教材內容，讓地方志書成為紀錄楊梅地區的百科全書。

楊梅區長邱世源表示，期許透過本次新方志的編修，能及時保存時代變遷的軌跡，也歡迎民眾提供珍貴的文獻、文物、影片、老照片或口說紀錄等資料給公所，讓區志重新編纂的成果更加詳細完整。