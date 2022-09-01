NASA黑客松競賽桃園舉行 高達30萬元獎金等你爭取

全球規模最大的年度黑客松競賽，「NASA黑客松」將於10月2至3日展開全球對決，而桃園為首次入選的參戰城市，今年賽事主題為「創造空間」意味「總有更多的空間」，競賽分成「城市本地賽」與「全球競賽」，預計全世界將有超過300個城市，及成千上萬的參賽者共同參與，桃市府資訊科技局長余宛如表示，有意報名桃園場的選手請踴躍報名參賽，一起挑戰10個全球性的獎項。

「NASA黑客松」於2012年首次舉行，為目前全球規模最大的年度黑客松競賽，目的在活用公開資訊及開源數據，為地球及人類的各種不同面向的問題提出解決方案，已成為科學界的年度盛事，鼓勵下個世代的科學家、技術人員、設計師、工程師和藝術家朝多元化發展。

余宛如表示，這次非常開心能攜手AIT，以桃園城市名義，來參加2022年NASA黑客松大賽，也是桃園市第一次參與這樣的全球競賽，桃園是工業高科技大城，又有年輕人才，這次資科局參與這樣全球的黑客松大賽，非常有信心桃園隊將獎項留在桃園及台灣。

此次競賽分成「城市本地賽」與「全球競賽」，有意報名桃園場的選手請踴躍報名參賽，一起挑戰最佳數據使用獎、最佳硬體應用獎、最佳在地影響獎等10個全球性的獎項，更有高達30萬元的獎金。

美國在台協會馬明遠文化官表示，這不是一個理論型的活動，這些團隊的創意產出解法與點子在黑客松活動後還能繼續分享，透過開源方式，讓全球的研究專家與科學家都能繼續使用。