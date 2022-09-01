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竹縣秋遊星夜季 9月9日至11日水圳公園聽旺福、宇宙人開唱

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣秋遊星夜季9/9-11登場，新竹縣政府今辦記者會宣傳，邀請縣民到竹北水圳公園聽旺福、宇宙人開唱。記者王淑君／攝影
竹縣秋遊星夜季9/9-11登場，新竹縣政府今辦記者會宣傳，邀請縣民到竹北水圳公園聽旺福、宇宙人開唱。記者王淑君／攝影

中秋連假下周登場，新竹縣將辦「2022秋遊星夜季Let's Chill」活動，邀請宇宙人、旺福等知名樂團，以及YOYO家族柳丁哥哥、好玩的劇團、企鵝家族等團體接力演出。9月9日至11日，連3天邀請縣民到竹北水圳森林公園看表演、逛市集，體驗不一樣的中秋節

「秋遊星夜季」在疫情趨緩下，睽違2年將再次登場，新竹縣政府今舉辦活動記者會宣傳，縣長楊文科帶領嘉賓一同倒下星光水，同時「守夜人」樂團現場則以溫暖歌聲為活動揭幕，預告9月9日至11日，每日下午5點起，將邀請多組超強卡司輪番開唱。

活動首日「親子之夜」，由YOYO家族柳丁哥哥、企鵝家族、好玩的劇團演出「嫦娥奔月」，並安排適合親子同樂的奇幻魔術秀與特技表演。

9月10日「奔月之夜」，有旺福等樂團、黃子軒與山平快、怕胖團、脆樂團、海岸乾杯、問題總部、打倒三明治等樂團，接力登場獻唱。

活動第3日「追星之夜」，則由守夜人、四分衛阿山、溫室雜草、原子邦妮、小男孩樂團、宇宙人等樂團壓軸登場。

縣府交通旅遊處表示，活動現場布置以星芒帳、天幕帳、木棧板及串燈，營造城市露營的休閒風格，現場並提供野餐墊租借服務。

近80攤新竹縣及各地創意市集也將進駐，包含在地小農、創意手作、輕食小點與胖卡餐車異國美食等，營造有別於家戶烤肉的中秋氛圍。

有樂團、有市集，活動現場也提供各類童趣森系手作課，如瓶中花、彩繪透明傘、竹槍體驗、DIY彩繪星空瓶、大自然畫框製作、Henna彩繪體驗、小小后羿、柚子DIY彩繪體驗等，每場手作課程前30分鐘，開放現場報名及候補。活動詳情可上「竹縣好好玩」臉書粉絲團及官網查詢。

新竹縣將辦「2022秋遊星夜季Let's Chill」活動，9月9日至11日，連3天邀請縣民到竹北水圳森林公園看表演、逛市集，體驗不一樣的中秋節。記者王淑君／攝影
新竹縣將辦「2022秋遊星夜季Let's Chill」活動，9月9日至11日，連3天邀請縣民到竹北水圳森林公園看表演、逛市集，體驗不一樣的中秋節。記者王淑君／攝影
竹縣「秋遊星夜季」睽違2年將再次登場，「守夜人」樂團現身縣府大廳，獻上溫暖歌聲為活動揭幕。記者王淑君／攝影
竹縣「秋遊星夜季」睽違2年將再次登場，「守夜人」樂團現身縣府大廳，獻上溫暖歌聲為活動揭幕。記者王淑君／攝影

樂團 中秋節 新竹

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