石門水庫颱風整備供水穩定 防淤隧道最快周六啟用

軒嵐諾颱風來勢洶洶，桃園市今天凌晨一陣豪大雨，不過挹注石門水庫有限，水利署北區水資源局今天下午表示，因應水庫防颱整備、密切監控水情，阿姆坪防淤隧道完成測試，最快周六（3日）或周日（4日）沖淤操作啟用。

軒嵐諾颱風來襲路徑多變，目前降雨量還不確定，北區水資局表示，軒嵐諾颱風外圍環流導引改吹東北風，氣象局預估近日可能持續降雨，不過近日雨水少、石門水庫集水區雨量不多，最近三天累計雨量只有4.7毫米。

目前石門水庫蓄水量約1.53億立方公尺，距滿庫還有5200萬立方公尺蓄洪空間，蓄水率約達74.5%，石門水庫儘管每失農業用水、民生公共用水共240萬噸，目前石門水庫仍供水穩定，北水局認為，這次軒嵐諾颱風豪雨量，可能會有滿庫機會。