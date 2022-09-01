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竹縣收容所將野放10犬 仍有3隻浪犬待認養

中央社／ 新竹縣1日電

新竹縣家畜疾病防治所今天表示，為讓收容空間獲良好運用，經評估犬隻健康及狀況後，近期將野放10隻浪犬，目前已被認養7隻，剩餘3隻仍待民眾領養，盼給浪犬溫暖的家。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，因零安樂死措施後，各地的收容所皆有收容爆滿的情況，為讓收容所能繼續收容野外受傷動物，以及捕捉會影響民眾生活的野犬、貓等，收容所需釋出部分無法被認養，且適合回置的犬貓，以挪出空間，讓收容所維持正常運轉。

縣府表示，竹縣雖有執行回置（野放）工作，但節制回置的數量，回置工作實屬萬不得已，還請民眾理解。

縣府指出，在回置工作前選定回置犬貓的評估，一定是挑選健康狀況良好、已完成絕育者，尤其，是原先從野外捕捉回來，有野外生存能力，甚至是收容期間，觀察出不適應與人類相處的狗，才會列入回置名單。

家畜所說，回置的時機與地點同樣都是審慎評估的範圍內，不會在惡劣天氣下執行回置，此外，考量到覓食的難易度與影響民眾生活的程度，也不會在山區、人口稠密處以及難以生存的地點回置，會盡量在犬隻原先的捕捉處原地回置。

家畜所指出，近期要執行回置的10隻浪犬中，已有7隻獲民眾認養，剩3隻個性乖巧的黑色雄性米克斯犬，還在尋找新家，期盼民眾能多認養。

認養 新竹

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