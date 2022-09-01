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總獎金80萬元 苗栗陶藝競賽評選結果出爐

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
當代陶瓷組陶藝經典首獎作品「我想你」。圖／苗栗縣政府提供
當代陶瓷組陶藝經典首獎作品「我想你」。圖／苗栗縣政府提供

今年度的苗栗陶藝競賽成績已揭曉，當代陶瓷類組陶藝經典首獎由黄紫治「我想你」獲得、柴燒類組陶藝經典首獎由陳美華的「川之境」獲得，各獎項得主將在10月中旬「2022苗栗陶藝術節活動」開幕式公開頒獎。

苗栗縣文化觀光局指出，「苗栗陶藝術節」陶藝競賽由國內知名陶藝家、藝術家、藝術學系老師擔任評委，經初審共36件作品入圍送件，最近完成複審，評選出得獎名單，首獎獎金高達20萬元、二獎15萬元、三獎5萬元，兩類組獎金共80萬元。

當代陶瓷類組得獎者分別是首獎黄紫治「我想你」、二獎李國維「山之秋」、三獎卓惟「境隨心轉」、優選獎5位包括杜瑀婕「坐」、許瓊文「表皮之下的風景」、丁有彧「器之獸-鳳鳥」、周純卉「鉐錿」、米湘菱「心的對話」； 佳作獎10位是余成忠「孤島」、陳美君「殘蝶言夢」、吳鑫山「山色」、張國森「守護家園」、何丹秀麗「懷念年祭」、黃明文「爭艷」、陳智彥「推進」、吳沁頤「海花一瞬」、陳玟惠「自我保護機制」。

柴燒類組得獎者分別是首獎陳美華「川之境」、二獎張璽元「欲深溪豁」、三獎黃吉正「秋妍」；優選獎5位是張淑珍「無限」、林益聰「心寬體胖」、嚴鼎新「變異」、楊博戎「沉默的星球」、周易伯「吾器」；陶藝佳作獎10位包括何應朋「如如」、袁芳瓊「飛天壺-太極」、詹勳文「乘風破浪」、黃美華「心中的小女孩」、李慧文「雲外雲岫」、蘇容愉「思空無盡」、何丹秀麗「原宇宙」、莊竣惟「鏽蝕鐵器」、林津華「恩典相伴」、江敏儀「甘霖-台灣」。

柴燒組陶藝經典首獎作品「 川之境」。圖／苗栗縣政府提供
柴燒組陶藝經典首獎作品「 川之境」。圖／苗栗縣政府提供

陶藝 藝術節 藝術家

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