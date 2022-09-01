竹北光明商圈停車場今起收費 充電車格每小時加收20元

新竹縣竹北市光明商圈停車場，8月試營運，今（1日）起正式收費，第1個小時20元，之後每半小時收費10元，每日停車費上限120元；此外，電動車格也同步啟用，每小時將加收20元服務費，機車停放則是每次20元。

竹北光明商圈緊鄰縣府文化局，商圈周邊餐廳、診所和銀行林立，車潮人潮多，屬竹北主要商業活動區之一，也因此原有平面停車格不敷使用。

竹縣府透過交通部前瞻基礎建設計畫經費爭取，改建光明商圈路外停車場，將停6停車場改建為地下2層停車場；原有103格平面停車位，擴增為362格汽車停車格，包含8格身心障礙車位、8格婦幼車位、6格電動車位及76格機車停車位。

交通旅遊處說明，光明商圈停車場9月1日起正式收費，汽車停車收費方式第1個小時停車費20元 ，之後每半小時收費10元，進場未滿15分鐘免費，每日停車費上限120元，機車則是每次20元。此外，充電車格收費方式每小時須加收20元服務費，提醒民眾留意。

交旅處指出，新竹縣公有收費停車場設置電動車格現況為：光明商圈停車場6格、自強七街立體停車場（享平方停車場）5格，以及莊敬二街停車場（遠東竹北新世紀購物中心停車場）11格，共計22格。

此外，竹仁立體停車場、嘉豐國小地下停車場、竹東信義立體停車場、竹東仁愛立體停車場、竹東轉運站暨地下停車場及寶山國中地下停車場皆已規畫設置充電樁，預估明年底新竹縣公有收費停車場充電樁設置數量將可達40座。