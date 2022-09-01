快訊

日本羽賽／連兩輪逆轉勝！戴資穎8強就位

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市鼓勵18歲以下接種疫苗 9月底前施打抽iPhone等大獎

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今天新增965例新冠肺炎確診個案。圖／市府提供
新竹市今天新增965例新冠肺炎確診個案。圖／市府提供

新竹市今天新增965例新冠肺炎確診個案，市府今天下午指出，目前停課標準仍為1人確診全班停課3天，另也推出「防疫模範生」活動，鼓勵設籍竹市18歲以下學生及幼兒接種疫苗增強自我保護力，只要9月底前完成任一劑疫苗接種，即可參加抽獎，最大獎為iPhone14手機。

市府指出，國內疫情近日呈上升趨勢，自本周開學起，已陸續傳出部份班級因師生確診而停課，目前停課標準為1人確診全班停課3天；但12日起高中以下（含幼兒園）將不再全班停課，確診者7天隔離期滿無症狀就可入校，與確診者接觸的同班師生則由學校提供快篩試劑1劑，快篩陰性即可到校。

衛生局表示，研究顯示接種疫苗對BA.5仍具保護力，且為預防住院、重症有效方式。為提升校園及幼兒疫苗接種，目前正在舉行「防疫模範生!」活動，鼓勵設籍本市18歲以下接種任一劑疫苗接種即可參加抽獎，活動辦法可上https://reurl.cc/GEp85G

「防疫模範生!」活動獎項內容有iPhone14手機 、Windows平板電腦、AirPods無線耳機、SONY無線耳機、手機與平板周邊商品。衛生局將於11月1日從全國預防接種系統中匯出施打名冊並以電腦亂數抽出中獎者。

另，自今天起開始實施第五輪快篩試劑實名制，及開放65歲以上（1957年（含）前出生）長者憑健保卡免費領取1份5劑快篩試劑，請有需要者持健保卡至竹市快篩實名制藥局購買、領取https://reurl.cc/xQv52E

衛生局呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，竹市目前已開放多間診所提供各年齡層民眾施打疫苗https://reurl.cc/D3obnd，如有疫情或疫苗相關疑問，歡迎致電竹市居家關懷中心03-5320900專人諮詢。

新冠疫苗

延伸閱讀

停復課夢靨又來了！台中今515學生確診、326班停課

苗縣+915 開學兩天停課達35校59班

未完成人體實驗 新版疫苗為何獲批准 CDC主任這樣說

iPhone 14價格外洩搞心理戰 一圖PK三星S22逼安卓粉換機？

相關新聞

用感恩的心持續打造 科技竹北的郭漢章

從鬼門關前走過一遭，抱著知恩、感恩、報恩、再造恩的心情，跟隨何淦銘市長投入公職服務，郭漢章誓言延續何市長的精神持續服務，讓每一位竹北市民都能為這座城市感到光榮與驕傲。

石門水庫颱風整備供水穩定 防淤隧道最快周六啟用

軒嵐諾颱風來勢洶洶，桃園市今天凌晨一陣豪大雨，不過挹注石門水庫有限，水利署北區水資源局今天下午表示，因應水庫防颱整備、密...

總獎金80萬元 苗栗陶藝競賽評選結果出爐

今年度的苗栗陶藝競賽成績已揭曉，當代陶瓷類組陶藝經典首獎由黄紫治「我想你」獲得、柴燒類組陶藝經典首獎由陳美華的「川之境」...

竹北光明商圈停車場今起收費 充電車格每小時加收20元

新竹縣竹北市光明商圈停車場，8月試營運，今（1日）起正式收費，第1個小時20元，之後每半小時收費10元，每日停車費上限1...

新竹市鼓勵18歲以下接種疫苗 9月底前施打抽iPhone等大獎

新竹市今天新增965例新冠肺炎確診個案，市府今天下午指出，目前停課標準仍為1人確診全班停課3天，另也推出「防疫模範生」活...

另類投票開跑！苗縣西湖鄉「鄉樹及鄉花」票選今起登場

另類投票開跑！苗栗縣西湖鄉鄉樹及鄉花票選活動今天起登場，預計要到年底完成統計，其中分為網路票選及實體投票兩部分，選出的花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。