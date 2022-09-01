新竹市鼓勵18歲以下接種疫苗 9月底前施打抽iPhone等大獎

新竹市今天新增965例新冠肺炎確診個案，市府今天下午指出，目前停課標準仍為1人確診全班停課3天，另也推出「防疫模範生」活動，鼓勵設籍竹市18歲以下學生及幼兒接種疫苗增強自我保護力，只要9月底前完成任一劑疫苗接種，即可參加抽獎，最大獎為iPhone14手機。

市府指出，國內疫情近日呈上升趨勢，自本周開學起，已陸續傳出部份班級因師生確診而停課，目前停課標準為1人確診全班停課3天；但12日起高中以下（含幼兒園）將不再全班停課，確診者7天隔離期滿無症狀就可入校，與確診者接觸的同班師生則由學校提供快篩試劑1劑，快篩陰性即可到校。

衛生局表示，研究顯示接種疫苗對BA.5仍具保護力，且為預防住院、重症有效方式。為提升校園及幼兒疫苗接種，目前正在舉行「防疫模範生!」活動，鼓勵設籍本市18歲以下接種任一劑疫苗接種即可參加抽獎，活動辦法可上https://reurl.cc/GEp85G。

「防疫模範生!」活動獎項內容有iPhone14手機 、Windows平板電腦、AirPods無線耳機、SONY無線耳機、手機與平板周邊商品。衛生局將於11月1日從全國預防接種系統中匯出施打名冊並以電腦亂數抽出中獎者。

另，自今天起開始實施第五輪快篩試劑實名制，及開放65歲以上（1957年（含）前出生）長者憑健保卡免費領取1份5劑快篩試劑，請有需要者持健保卡至竹市快篩實名制藥局購買、領取https://reurl.cc/xQv52E。

衛生局呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，竹市目前已開放多間診所提供各年齡層民眾施打疫苗https://reurl.cc/D3obnd，如有疫情或疫苗相關疑問，歡迎致電竹市居家關懷中心03-5320900專人諮詢。