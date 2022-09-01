另類投票開跑！苗縣西湖鄉「鄉樹及鄉花」票選今起登場

另類投票開跑！苗栗縣西湖鄉鄉樹及鄉花票選活動今天起登場，預計要到年底完成統計，其中分為網路票選及實體投票兩部分，選出的花木前4名將做為公所未來鄉內美化環境首選。

鄉長高阿賜表示，西湖鄉種植大面積柚樹，所產的文旦、白柚汁多味美，目前也正值中秋產季，深獲消費者肯定，而公所與農會每年也都聯合舉辦「柚香柚美」活動打知名度促銷，儼然已是最具代表性的鄉樹鄉花。

不過，這次票選活動是代表會提案後辦理，主要是考量路樹、綠美化環境需求，並不衝突，期待未來能增添些許亮麗的風采。

活動自今年9月1日起至12月31下午5點截止，逾時不予計算；投票方式網路票選可點選下列網址表單投票，https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJdBCqieLW-vdRSay9U3F9wqbkscTTBGIAXjkn6pvKTRo9Ow/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0；實體投票部分可於上班時間(上午8時至下午5時)至公所 投票或於活動期間，每星期四至各村活動中心投票（下午1時至5時）。