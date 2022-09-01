快訊

日本羽賽／連兩輪逆轉勝！戴資穎8強就位

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

另類投票開跑！苗縣西湖鄉「鄉樹及鄉花」票選今起登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
目前正值西湖鄉文旦產季，所產文旦汁多味美，深獲消費者肯定。圖／柚農徐春仕提供
目前正值西湖鄉文旦產季，所產文旦汁多味美，深獲消費者肯定。圖／柚農徐春仕提供

另類投票開跑！苗栗縣西湖鄉鄉樹及鄉花票選活動今天起登場，預計要到年底完成統計，其中分為網路票選及實體投票兩部分，選出的花木前4名將做為公所未來鄉內美化環境首選。

鄉長高阿賜表示，西湖鄉種植大面積柚樹，所產的文旦、白柚汁多味美，目前也正值中秋產季，深獲消費者肯定，而公所與農會每年也都聯合舉辦「柚香柚美」活動打知名度促銷，儼然已是最具代表性的鄉樹鄉花。

不過，這次票選活動是代表會提案後辦理，主要是考量路樹、綠美化環境需求，並不衝突，期待未來能增添些許亮麗的風采。

活動自今年9月1日起至12月31下午5點截止，逾時不予計算；投票方式網路票選可點選下列網址表單投票，https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJdBCqieLW-vdRSay9U3F9wqbkscTTBGIAXjkn6pvKTRo9Ow/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0；實體投票部分可於上班時間(上午8時至下午5時)至公所 投票或於活動期間，每星期四至各村活動中心投票（下午1時至5時）。

2022大選

延伸閱讀

苗縣+899 全縣確診死亡個案達235例

苗縣+869 確診數較上周同期增逾14％

苗縣+653 今設7大接種站為幼童集中施打疫苗

苗縣10處路口建置多功能科技執法系統　9月1日起正式執法

相關新聞

用感恩的心持續打造 科技竹北的郭漢章

從鬼門關前走過一遭，抱著知恩、感恩、報恩、再造恩的心情，跟隨何淦銘市長投入公職服務，郭漢章誓言延續何市長的精神持續服務，讓每一位竹北市民都能為這座城市感到光榮與驕傲。

石門水庫颱風整備供水穩定 防淤隧道最快周六啟用

軒嵐諾颱風來勢洶洶，桃園市今天凌晨一陣豪大雨，不過挹注石門水庫有限，水利署北區水資源局今天下午表示，因應水庫防颱整備、密...

總獎金80萬元 苗栗陶藝競賽評選結果出爐

今年度的苗栗陶藝競賽成績已揭曉，當代陶瓷類組陶藝經典首獎由黄紫治「我想你」獲得、柴燒類組陶藝經典首獎由陳美華的「川之境」...

竹北光明商圈停車場今起收費 充電車格每小時加收20元

新竹縣竹北市光明商圈停車場，8月試營運，今（1日）起正式收費，第1個小時20元，之後每半小時收費10元，每日停車費上限1...

新竹市鼓勵18歲以下接種疫苗 9月底前施打抽iPhone等大獎

新竹市今天新增965例新冠肺炎確診個案，市府今天下午指出，目前停課標準仍為1人確診全班停課3天，另也推出「防疫模範生」活...

另類投票開跑！苗縣西湖鄉「鄉樹及鄉花」票選今起登場

另類投票開跑！苗栗縣西湖鄉鄉樹及鄉花票選活動今天起登場，預計要到年底完成統計，其中分為網路票選及實體投票兩部分，選出的花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。