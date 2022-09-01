桃園市成立數位學習推動辦公室 平板數位學習新世代

2021到2022年數位學習計畫，輔助各校應用不同的學科及教學策略，搭配數位學習平台，來增進教師數位教學能力，培養學生自主學習能力。今年進一步推動「班班有網路、生生用平板」計畫，為了建置數位學習新世代的教育環境，桃園市成立「數位學習推動辦公室」。

桃園市自2016年起推動「智慧學校數位學堂計畫」，在各級學校建置超過5600間智慧教室，在科技硬體的輔助下，翻轉過往線性單向的教學方法。

今日由桃園市政府教育局長林明裕主持「數位學習推動辦公室」揭牌儀式，並與數位學習推動委員會暨13區重點學校共同研議未來數位學習教育方針，以期提高教師數位教學與學生學習品質，並達成縮減教育落差的公平教育目標。

林明裕表示，本市在今年5月份增購52000台平板，並於6月底前配送至各校，7月底前完成安裝設定，為了讓老師們活用平板操作，7至9月份共舉辦了24場平板教育訓練與31場數位學習工作坊，讓老師們在開學前能熟悉平板教學。

桃園市也積極培育數位教學師資以及辦理數位學習模式的公開觀議課來精進教師數位科技智能，讓每位教師都能是頂尖的數位教學者。桃園市政府教育局也將採購數位軟體，讓教師們在數位教學上能獲得最大的助益，轉化成為孩子們學習成長的動力。

林明裕認為，要達到教育成效，其實有很多種方式策略，而每個人在網路平台上都是公平的。桃園全心投注於數位資源儲備工作，與學生、教師、家長共同適應新型態的數位教學方式，也讓教學雙方都能持續精進，有發展的無限可能。

教育局會持續幫助學校推動數位學習，希望老師能運用科技輔助孩子培養自主學習能力，利用科技創新點燃學生的學習熱情與開展無限創意，同時建立孩子們正確的網路素養觀念，打造安全的數位學習環境，達成「教材更生動」、「書包更輕便」、「教學更多元」、「學習更有效」、「城鄉更均衡」目標。