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桃園石門山入口步道啟用 鄭文燦：平坦、方便健行

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭石門山北段入口步道啟用，碎石鋪面生態工法，方便山客健行。記者曾增勳／攝影
龍潭石門山北段入口步道啟用，碎石鋪面生態工法，方便山客健行。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午主持龍潭區石門山北段入口步道啟用，這條登山人口最多的登山步道，斥資1152萬元歷時六個月改善完成，鄭文燦表示，這條步道平坦、樹木多，使用碎石鋪面生態工法，方便山客健行，為山客最容易接近步道。

石門山步道北段登山口步道長約430公尺，登山遊客多，原有土石步道不敷使用，基於遊客需求，市府觀旅局辦理改善石門山步道北段登山步道工程，維持自然山林原貌和水土保持，設計碎石級配透水鋪面，步道旁設置休憩平台及座椅、方向指標，方便民眾登山健行。

鄭文燦與民進黨桃園市長鄭運鵬、議員參選人張肇良、觀旅局長楊勝評等人共同啟用，踏上步道體驗容易近山樂趣，鄭文燦表示，石門山步道是南桃園山友最多、最重要的步道，標高551公尺，也是山友的小百岳，步道平坦、樹林多，到市區20 分鐘，附近大石門山生態環境非常好，打鐵坑溪也完成生態化，適合登山健行。

鄭文燦表示，石門山入口步道整治包括入口廣場，步道採用碎石鋪面及邊坡整治，使用生態工法完成，附近有市府勞工育樂中心，面對大溪溪洲山也侑多條步道，非常適合民眾山健行，市府為提供民眾休閒健行旅遊，八年來已投入億元完成改善全市25條步道，未來配合三坑大平籌備休區規畫，保存大平歷史聚落及大平紅橋、十一份文園區推動觀光旅遊。

桃園市長鄭文燦（左四）主持龍潭石門山北段入口步道啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左四）主持龍潭石門山北段入口步道啟用。記者曾增勳／攝影

石門 鄭文燦 桃園市長

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