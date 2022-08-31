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寶山鄉長爭奪戰 徐冬曲旗袍美女軍團對決邱振瑋寶山隊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
徐冬曲上午前往鄉公所正式登記參選。圖／徐冬曲提供
徐冬曲上午前往鄉公所正式登記參選。圖／徐冬曲提供

新竹縣寶山鄉長選舉今天2位參選人不約而同選在同天登記，分別是代表國民黨的邱振瑋及無黨籍徐冬曲，都分別派出後援會為自家造勢，尤其徐冬曲更有「旗袍美女軍團」讓人目不轉睛，邱振瑋則是率各村長、鄉代參選人宣示成立「幸福寶山隊」。

邱振瑋競選團隊從今天上午8點就開始登記參選活動，不僅請來樂隊表演，更直接在雙豐宮發表參選理念並參香祈福，現場來了3百名支持者，隨後上午10時許前往寶山鄉公所正式代表國民黨登記參選寶山鄉長。

邱振瑋提出「6大安心政策」，包含照護安全、教育人文、綠能休閒、建設交通、農業經濟、便民服務，並指出未來5年是寶山起飛關鍵，要發揮寶山鄉的地理優勢，打通聯外道路建置交通系統串聯竹竹苗，將寶山鄉打造成為連結新竹科學園區與竹南科學園區的科技廊道。

徐冬曲上午11點也在親朋好友陪同下，抵達鄉公所登記參選，她感謝大家對她的支持與愛護，現場也有百名支持者為她加油，徐冬曲更派出旗袍美女軍團助陣，粉紅色的競選代表色讓寶山鄉長今年選戰很不一樣。

徐冬曲提出「5大寶政」，分別是優化福利、營造宜居、深耕文育、開拓建設、發展農觀，希望選民選擇年輕新人，並指出寶山是因長年政黨派系鬥爭，才侷限了發展，她承諾「傾聽民意為鄉親做事，老中青幼都幸福滿滿」。

邱振瑋代表國民黨參選寶山鄉長，對自己深耕寶山多年的議員經驗信心滿滿。圖／邱振瑋提供
邱振瑋代表國民黨參選寶山鄉長，對自己深耕寶山多年的議員經驗信心滿滿。圖／邱振瑋提供
邱振瑋上午前往鄉公所登記參選鄉長。圖／邱振瑋提供
邱振瑋上午前往鄉公所登記參選鄉長。圖／邱振瑋提供
徐冬曲以無黨籍身分參選寶山鄉長，請出旗袍美女助陣。圖／徐冬曲提供
徐冬曲以無黨籍身分參選寶山鄉長，請出旗袍美女助陣。圖／徐冬曲提供

鄉長 旗袍 2022大選 新竹縣選舉

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