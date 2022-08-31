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竹縣議會考察縣定古蹟 了解關西分駐所修復工程

中央社／ 新竹縣31日電

新竹縣議會今天前往縣定古蹟「關西分駐所」考察，了解修復工程，縣府指出，第1、2期的所長宿舍與員警單身宿舍已完成，將進行第3期的關西分駐所修復。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣定古蹟「關西分駐所」，修復工程以3期計畫分期分區推行，第1期為所長宿舍、第2期為員警單身宿舍，皆已修復完工。目前正積極爭取第3期工程經費補助。

楊文科說，關西是台3線進入新竹的門戶，縣府提出「關西大客廳」概念，以縣定古蹟分駐所作為歷史街區活化的核心，設定為文化觀光入口門戶，用保存、修復、活化三步驟，一步步推動全區修復再利用工程。

他指出，但第3期工程因營建物價指數調整，經費漲至新台幣6220萬元，已積極爭取中央補助。

縣府文化局長李安妤表示，關西分駐所古蹟園區由文化局主辦修復工程，修復後未來營運將由公所委託團隊經營，利用分駐所古蹟舉辦文史文學、環境改造、藝術設計及陶木藝創作課程，邀請社區民眾共同參與，營造共好美學的「關西大客廳」。

李安妤說，希望，未來能吸引相關單位進駐，活化空間成為藝文展演交流基地，活絡在地產業、推廣內山小鎮風情，讓民眾看見不一樣的關西鎮。

古蹟 新竹

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