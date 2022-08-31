峨眉鄉農會成立農村社區小舖 推廣在地農產
峨眉鄉農會今天舉行農村社區小舖暨OK超商多元合作揭牌儀式，峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，推廣在地農產品，透過平台讓消費者能就近選購，盼創造農民與消費者雙贏。
陳冠義向中央社記者表示，農會利用1年時間把營業大廳空間活化，打造成新賣場，成立農村社區小舖，提供民眾就近消費好地點，小舖內販售新鮮農特產品，讓在地農友生計受保障。
陳冠義說，農會也與超商公司異業結盟，將農村社區小舖結合OK超商多元合作模式，引進販賣機，能24小時提供商品購買不間斷，消費者可選農會飲品。
陳冠義指出，農村社區小舖目前除販售峨眉鄉在地優質農產品，如苦茶油、東方美人茶飲、桶柑果汁、麵線等，現階段是營運初期，將持續與各他農會接洽，引進更多優質農產品，服務在地民眾。
新竹縣政府提供新聞資料指出，新竹縣政府為健全農業產銷整合機制、協助農民拓展行銷通路，輔導竹縣各農會成立「新農民市場、農民直銷站、農村社區小舖」，至今成立11處新農民市場、2處農村社區小舖。
縣府指出，峨眉鄉農會今天舉行「農村社區小舖暨OK超商多元合作揭牌儀式」，成為第14處農產品展售據點，建立農產品穩定供銷平台。
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