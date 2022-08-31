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影／一條龍農遊新體驗 苗栗特色館1300萬升級留客
苗栗縣公館鄉農會標租苗栗特色館升級，打造穿龍驛站，融入芋頭、紅棗及紫蘇等在地農特產元素，配合「花田一路」花海等景觀，驛站預計今年11月營運，提供「一條龍」農遊，縣長徐耀昌今天視察，期許成為另類觀光旅遊勝地。
公館鄉農業條件得天獨厚，雪山的風沿著後龍溪河谷而來，穿龍圳引用後龍溪水，加上砂質土壤，芋頭、紅棗及紫蘇等農產知名，公館鄉農會去年標租苗栗特色館，爭取客委會、農委會、水土保持局、縣政府等單位挹注1300萬元，規畫穿龍驛站，打造公館鄉農遊窗口。
穿龍驛站入門迎賓牆，就有農會員工集體創作的客家詩，凸顯公館鄉的特色，徐耀昌等人今天視察，公館鄉農會總幹事古雪雲當場呤誦並說明意涵，徐耀昌肯定公館鄉資源豐富且多元，融入穿龍驛站，可望成為另類觀光旅遊勝地，縣府責無旁貸促成。
古雪雲說，穿龍驛站來自穿龍圳的意象，利用公館鄉最大宗經濟作物芋頭品牌行銷，地產地銷規畫穿龍食堂及芋香町主題館，食堂芋頭、紅棗及紫蘇都會入菜，芋香町展售商品，並提供手作體驗場域，預計今年11月營運。
穿龍驛站隘寮套裝，搭配4、5月的油桐花，6月的阿勃勒，7月的紅棗，10月的芋頭，11、12月的福菜，及休耕期的稈棚、「花田一路」花海等景觀，結合YouBike站點，開發專鳥公館的農遊地圖，吃喝玩樂一條龍，吸引並留住更多遊客，並服務農民，創造更大的經濟效益。
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