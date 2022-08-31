快訊

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／一條龍農遊新體驗 苗栗特色館1300萬升級留客

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗特色館穿龍驛站入門迎賓牆，公館鄉農會員工集體創作的客家詩，凸顯公館鄉的特色。記者范榮達／攝影
苗栗特色館穿龍驛站入門迎賓牆，公館鄉農會員工集體創作的客家詩，凸顯公館鄉的特色。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉農會標租苗栗特色館升級，打造穿龍驛站，融入芋頭、紅棗及紫蘇等在地農特產元素，配合「花田一路」花海等景觀，驛站預計今年11月營運，提供「一條龍」農遊，縣長徐耀昌今天視察，期許成為另類觀光旅遊勝地。

公館鄉農業條件得天獨厚，雪山的風沿著後龍溪河谷而來，穿龍圳引用後龍溪水，加上砂質土壤，芋頭、紅棗及紫蘇等農產知名，公館鄉農會去年標租苗栗特色館，爭取客委會、農委會、水土保持局、縣政府等單位挹注1300萬元，規畫穿龍驛站，打造公館鄉農遊窗口。

穿龍驛站入門迎賓牆，就有農會員工集體創作的客家詩，凸顯公館鄉的特色，徐耀昌等人今天視察，公館鄉農會總幹事古雪雲當場呤誦並說明意涵，徐耀昌肯定公館鄉資源豐富且多元，融入穿龍驛站，可望成為另類觀光旅遊勝地，縣府責無旁貸促成。

古雪雲說，穿龍驛站來自穿龍圳的意象，利用公館鄉最大宗經濟作物芋頭品牌行銷，地產地銷規畫穿龍食堂及芋香町主題館，食堂芋頭、紅棗及紫蘇都會入菜，芋香町展售商品，並提供手作體驗場域，預計今年11月營運。

穿龍驛站隘寮套裝，搭配4、5月的油桐花，6月的阿勃勒，7月的紅棗，10月的芋頭，11、12月的福菜，及休耕期的稈棚、「花田一路」花海等景觀，結合YouBike站點，開發專鳥公館的農遊地圖，吃喝玩樂一條龍，吸引並留住更多遊客，並服務農民，創造更大的經濟效益。

苗栗縣公館鄉農會標租苗栗特色館升級，打造穿龍驛站，縣長徐耀昌（中）今天視察，期許成為另類觀光旅遊勝地。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉農會標租苗栗特色館升級，打造穿龍驛站，縣長徐耀昌（中）今天視察，期許成為另類觀光旅遊勝地。記者范榮達／攝影

農會 徐耀昌 花田

延伸閱讀

蘋果新品發表會倒數 法人關注3大重點

外資看蘋鏈…小摩挺玉晶光 花旗捧大立光

日網瘋傳煮飯「多加1料」美味升級 網曝：食用油可替代

雨彈升級！台南嚴防豪雨 這9縣市慎防大雨

相關新聞

寶山鄉長爭奪戰 徐冬曲旗袍美女軍團對決邱振瑋寶山隊

新竹縣寶山鄉長選舉今天2位參選人不約而同選在同天登記，分別是代表國民黨的邱振瑋及無黨籍徐冬曲，都分別派出後援會為自家造勢...

舊山線「見返坂隧道群」、「通霄秀禮公廳」通過指定古蹟審議

苗栗縣政府辦理縣內古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會，經討論通過「台鐵舊山線─見返坂隧道群」、「通霄隴西堂秀禮公...

9月交通安全月 苗栗10大「易違規」路段科技執法上路了

9月交通月，苗栗縣10大易肇、違規路口科技執法上路，縣警局另邀請徐耀昌化身交通大使，代言宣導路口安全等觀念，提升民眾對交...

中秋連假台61線苗栗縣竹南、後龍封閉5處平交路口

今年中秋連續假期自9月9日至9月11日共計3天，因應台61線全線通車後，連假期間湧現返鄉及旅遊車潮，公路總局自9月10日...

師父圓寂遺愛 桃園在地企業捐贈消防局災情勘查車

桃園市龜山區合華企業社在地經營不動產業務十餘年，業主家族篤信佛教，日前遭逢師父圓寂、留下一筆遺產，希望延續她布施濟世理念...

桃警派給參選人隨扈 議員質疑警力吃不消

年底地方公職人員選舉登記第2天，桃園市共有13名市議員參選人完成登記，包括區域議員11人、平地和山地原住民議員各1人。議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。