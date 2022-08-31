快訊

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舊山線「見返坂隧道群」、「通霄秀禮公廳」通過指定古蹟審議

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
舊山線造橋隧道。圖／苗栗縣政府提供
舊山線造橋隧道。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府辦理縣內古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會，經討論通過「台鐵舊山線─見返坂隧道群」、「通霄隴西堂秀禮公廳」2項指定古蹟審議案，苗栗縣定古蹟從15處增為17處，為縣內有形文化資產再添能量。

苗栗縣文化觀光局指出，這次獲指定古蹟的「台鐵舊山線─見返坂隧道群」包含日治時期的見返阪隧道與後期興建的造橋隧道，其中「見返坂舊隧道」為舊山線鐵道在苗栗縣的第1座隧道，竣工於1903 年（明治36 年），全長約193.1公尺，隧道北口及南口分別有「穿月」、「噴雲」的題匾，是台灣鐵道史及技術工法的重要見證。

第2代的「造橋隧道」因鐵路電氣化於1976年啟用，但1996年因鐵路行車效能不足而停用，是台灣鐵路電氣化時期的重要見證。

通霄鎮南和里的「通霄隴西堂秀禮公廳」建築整體保存良好、構件精美，別具保存價值；通霄李家早年是當地拓墾大戶，拓地擴及通霄、銅鑼、三義，秀禮公廳是李家來台第3代在 1931年（昭和6年）興建，屬於典型客家傳統三合院，格局完整，神龕及檐廊木雕精緻典雅，整體環境反映客家傳統民居的風水觀，牆體以泥磚、斗砌及卵石牆基砌成，大量使用低海拔原生闊葉樹材，可見證當時民居建築的建材與技術。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，在這次審議後，苗栗縣指定與登錄的有形文化資產共計92件，其中國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築58處、文化景觀4處、史蹟1處、一般古物11件，期望透過文化資產的指定與登錄，讓民眾更加認識縣內有形文化資產，縣府將持續致力於縣內文資的維護與發揚，厚植地方文化能量。

舊山線見返阪隧道。圖／苗栗縣政府提供
舊山線見返阪隧道。圖／苗栗縣政府提供
通霄隴西堂秀禮公廳。圖／苗栗縣政府提供
通霄隴西堂秀禮公廳。圖／苗栗縣政府提供

歷史建築 國定古蹟 苗栗縣

延伸閱讀

前立委杜文卿登記選通霄鎮長 鄭文燦、柯建銘南下站台

中秋連假台61線苗栗縣竹南、後龍封閉5處平交路口

開學新氣象！ 苗栗縣啟明國小彩虹跑道與中央廚房啟用

新北古蹟日今揭幕 板橋放送所晚間點亮古蹟

相關新聞

寶山鄉長爭奪戰 徐冬曲旗袍美女軍團對決邱振瑋寶山隊

新竹縣寶山鄉長選舉今天2位參選人不約而同選在同天登記，分別是代表國民黨的邱振瑋及無黨籍徐冬曲，都分別派出後援會為自家造勢...

舊山線「見返坂隧道群」、「通霄秀禮公廳」通過指定古蹟審議

苗栗縣政府辦理縣內古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會，經討論通過「台鐵舊山線─見返坂隧道群」、「通霄隴西堂秀禮公...

9月交通安全月 苗栗10大「易違規」路段科技執法上路了

9月交通月，苗栗縣10大易肇、違規路口科技執法上路，縣警局另邀請徐耀昌化身交通大使，代言宣導路口安全等觀念，提升民眾對交...

中秋連假台61線苗栗縣竹南、後龍封閉5處平交路口

今年中秋連續假期自9月9日至9月11日共計3天，因應台61線全線通車後，連假期間湧現返鄉及旅遊車潮，公路總局自9月10日...

師父圓寂遺愛 桃園在地企業捐贈消防局災情勘查車

桃園市龜山區合華企業社在地經營不動產業務十餘年，業主家族篤信佛教，日前遭逢師父圓寂、留下一筆遺產，希望延續她布施濟世理念...

桃警派給參選人隨扈 議員質疑警力吃不消

年底地方公職人員選舉登記第2天，桃園市共有13名市議員參選人完成登記，包括區域議員11人、平地和山地原住民議員各1人。議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。