舊山線「見返坂隧道群」、「通霄秀禮公廳」通過指定古蹟審議

苗栗縣政府辦理縣內古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會，經討論通過「台鐵舊山線─見返坂隧道群」、「通霄隴西堂秀禮公廳」2項指定古蹟審議案，苗栗縣定古蹟從15處增為17處，為縣內有形文化資產再添能量。

苗栗縣文化觀光局指出，這次獲指定古蹟的「台鐵舊山線─見返坂隧道群」包含日治時期的見返阪隧道與後期興建的造橋隧道，其中「見返坂舊隧道」為舊山線鐵道在苗栗縣的第1座隧道，竣工於1903 年（明治36 年），全長約193.1公尺，隧道北口及南口分別有「穿月」、「噴雲」的題匾，是台灣鐵道史及技術工法的重要見證。

第2代的「造橋隧道」因鐵路電氣化於1976年啟用，但1996年因鐵路行車效能不足而停用，是台灣鐵路電氣化時期的重要見證。

通霄鎮南和里的「通霄隴西堂秀禮公廳」建築整體保存良好、構件精美，別具保存價值；通霄李家早年是當地拓墾大戶，拓地擴及通霄、銅鑼、三義，秀禮公廳是李家來台第3代在 1931年（昭和6年）興建，屬於典型客家傳統三合院，格局完整，神龕及檐廊木雕精緻典雅，整體環境反映客家傳統民居的風水觀，牆體以泥磚、斗砌及卵石牆基砌成，大量使用低海拔原生闊葉樹材，可見證當時民居建築的建材與技術。