9月交通安全月 苗栗10大「易違規」路段科技執法上路了

9月交通月，苗栗縣10大易肇、違規路口科技執法上路，縣警局另邀請徐耀昌化身交通大使，代言宣導路口安全等觀念，提升民眾對交通安全的重視，養成用路人良好習慣。

交通安全月9月1日啟動，縣警局將限定發送「交通安全桐花御守」，蘊藏守護人身平安的意義，繫於包包或車內掛飾，徐耀昌提醒鄉親，熟記交通安全月口號「車輛慢看停、行人停看聽」，駕駛人行經路口時，應放慢速度禮讓行人優先通行，行人也應依規定穿越道路，保持警覺注意左右來車。

此外，警方盤點10大易肇事、違規路口，建置科技執法系統，也將於9月1日上路，10大路口包括苗栗市中正路與為公路口、恭敬路與信義街口，頭份市中華路與自強路口、中正路與信東路口、中央路與自強路口、中央路與中興路口、中央路與永貞路口、竹南鎮環市路三段與光復路口、公館鄉台6線與苗26線口、苑裡鎮中山路與為公路口。