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9月交通安全月 苗栗10大「易違規」路段科技執法上路了
9月交通月，苗栗縣10大易肇、違規路口科技執法上路，縣警局另邀請徐耀昌化身交通大使，代言宣導路口安全等觀念，提升民眾對交通安全的重視，養成用路人良好習慣。
交通安全月9月1日啟動，縣警局將限定發送「交通安全桐花御守」，蘊藏守護人身平安的意義，繫於包包或車內掛飾，徐耀昌提醒鄉親，熟記交通安全月口號「車輛慢看停、行人停看聽」，駕駛人行經路口時，應放慢速度禮讓行人優先通行，行人也應依規定穿越道路，保持警覺注意左右來車。
此外，警方盤點10大易肇事、違規路口，建置科技執法系統，也將於9月1日上路，10大路口包括苗栗市中正路與為公路口、恭敬路與信義街口，頭份市中華路與自強路口、中正路與信東路口、中央路與自強路口、中央路與中興路口、中央路與永貞路口、竹南鎮環市路三段與光復路口、公館鄉台6線與苗26線口、苑裡鎮中山路與為公路口。
警方說，10處路口執法的項目從原有的闖紅燈、超速，擴大偵測機車未兩段式左轉、車輛未禮讓行人、逆向行駛、未保持路口淨空，及不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示行駛等交通違規，AI科技智慧24小偵測，並擷取違規及前、後4格影像，人工嚴格審核確認，再錄案開單。避免執法爭議，及減少員警負擔。
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